Посол РФ оценил требование конгресса США признать "Азов" террористами

"Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет националистическая организация "Азов" и контактировавшие с ним американцы. Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - заявил посол России в США Антонов. По его словам, разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы Украины.

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Они отметили, что данная группировка является организацией сторонников превосходства белой расы. Куратором и спонсором "Азова" является министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Диппредставитель РФ призвал Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии.

Кстати

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт украинской ультраправой группы "Сокира Перуна". Концерт был организован радикалом Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве украинского журналиста Олеся Бузины. Гончарук в Facebook подтвердил свое участие в неонацистском мероприятии. Он объяснил это желанием "поздравить ветеранов и поговорить о наболевшем".