Косачев: Отставка Харири может стать шагом к разрешению кризиса в Ливане

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отставке с поста главы коалиционного кабинета. Премьер считает этот шаг "положительной встряской" в попытке защитить Ливан "от пожара и экономического коллапса", поскольку все предпринятые правительством ранее усилия по преодолению кризиса не увенчались успехом: продолжающиеся с 17 октября манифестации, охватившие как минимум треть населения, уже парализовали страну. Протестующие отказываются от диалога с властью и не принимают предложенный ею пакет реформ.

При этом нельзя сказать, что речь идет о неких межэтнических или межконфессиональных столкновениях. Требования демонстрантов носят социально-политический характер и касаются довольно типичного набора для стран региона тем: экономика, безработица, коррупция. У многих, что называется, накопилось и вылилось в стихийные акции.

Однако вопрос в том, по какому сценарию все пойдет дальше, кто и как сейчас воспользуется этой ситуацией и не перерастет ли мирный протест в нечто большее.

Во всяком случае, заинтересованные в "перетасовке" ливанской "колоды" уже объявились: в частности, агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США уже сообщило, что Соединенные Штаты поддерживают призыв участников протестных акций в Ливане. Напомню, кстати, что в сентябре США отказали предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Причина банальна: Вашингтон подозревает министра в связях с шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической.

Кстати, лидер ливанской "Хезболлах" (которая не участвует в протестах) Хасан Насралла уже заявил, что "среди активистов протестного движения есть фигуры, связанные с иностранными посольствами и разведками". По его словам "Ливан стал ареной внешнего и регионального вмешательства, и у нас имеются данные о том, что есть силы, которые хотят толкнуть страну к новой гражданской войне", а отказ лидеров протестного движения от диалога с президентом республики Мишелем Ауном говорит "о существовании заговора, нацеленного против Ливана".

Как бы то ни было, убежден, что все здоровые силы в самом Ливане и в соседних государствах, как и в традиционно дружественной Ливану России, заинтересованы в мирном урегулировании кризиса, и отставка С. Харири может быть шагом в этом направлении. Посмотрим на реакцию улицы, ведь ее готовность к диалогу и есть важный индикатор конструктивного настроя и способности к поиску разумного выхода. Альтернатива всем известна по соседним странам, и никому пока силовые сценарии счастья не принесли. Ну разве что некоторым внешним силам.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.