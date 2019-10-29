Косачев: Отставка Харири может стать шагом к разрешению кризиса в Ливане

Новости

Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
Медведев поручил представить доклад об ограничениях ЦБ выдачи кредитов 18:06
В России появился новый супервездеход 18:00
Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом 17:57
Иностранцы смогу подавать миграционные документы в электронном виде 17:55
Премьер поручил повысить доверие бизнеса к правоохранителям 17:55
Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе 17:49
Керчь снова возглавил Сергей Бороздин 17:44
Ученые назвали самый вредный продукт питания 17:40
В Подмосковье подняли минимальный размер зарплаты 17:37
Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками 17:35
В Нижегородском кремле нашли элементы первого в России фуникулера 17:25
Фитнес-трекеры Canyon: конкуренты Mi SmartBand и HONOR Band? 17:23
Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 19:50
Рубрика: Власть

Косачев: Отставка Харири может стать шагом к разрешению кризиса в Ливане

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отставке с поста главы коалиционного кабинета. Премьер считает этот шаг "положительной встряской" в попытке защитить Ливан "от пожара и экономического коллапса", поскольку все предпринятые правительством ранее усилия по преодолению кризиса не увенчались успехом: продолжающиеся с 17 октября манифестации, охватившие как минимум треть населения, уже парализовали страну. Протестующие отказываются от диалога с властью и не принимают предложенный ею пакет реформ.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

При этом нельзя сказать, что речь идет о неких межэтнических или межконфессиональных столкновениях. Требования демонстрантов носят социально-политический характер и касаются довольно типичного набора для стран региона тем: экономика, безработица, коррупция. У многих, что называется, накопилось и вылилось в стихийные акции.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Косачев: США нужен не баланс сил, а одностороннее военное превосходство

Однако вопрос в том, по какому сценарию все пойдет дальше, кто и как сейчас воспользуется этой ситуацией и не перерастет ли мирный протест в нечто большее.

Во всяком случае, заинтересованные в "перетасовке" ливанской "колоды" уже объявились: в частности, агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США уже сообщило, что Соединенные Штаты поддерживают призыв участников протестных акций в Ливане. Напомню, кстати, что в сентябре США отказали предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Причина банальна: Вашингтон подозревает министра в связях с шиитской группировкой "Хезболлах", которую США считают террористической.

Кстати, лидер ливанской "Хезболлах" (которая не участвует в протестах) Хасан Насралла уже заявил, что "среди активистов протестного движения есть фигуры, связанные с иностранными посольствами и разведками". По его словам "Ливан стал ареной внешнего и регионального вмешательства, и у нас имеются данные о том, что есть силы, которые хотят толкнуть страну к новой гражданской войне", а отказ лидеров протестного движения от диалога с президентом республики Мишелем Ауном говорит "о существовании заговора, нацеленного против Ливана".

В экономике Ливана введен режим чрезвычайного положения

Как бы то ни было, убежден, что все здоровые силы в самом Ливане и в соседних государствах, как и в традиционно дружественной Ливану России, заинтересованы в мирном урегулировании кризиса, и отставка С. Харири может быть шагом в этом направлении. Посмотрим на реакцию улицы, ведь ее готовность к диалогу и есть важный индикатор конструктивного настроя и способности к поиску разумного выхода. Альтернатива всем известна по соседним странам, и никому пока силовые сценарии счастья не принесли. Ну разве что некоторым внешним силам.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Ливан Законодательная власть Совет Федерации
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми