Lada Kalina поехала на водороде

На прошедшем в Москве международном форуме "Открытые инновации" представили прототип водородного автомобиля, построенный на базе Lada Kalina. Машина оснащена топливными элементами, которые используют в качестве топлива водород.

В основе проекта не обычная Kalina, а электромобиль Lada Ellada, выпущенный в 2012 году АвтоВАЗом в количестве 100 штук. Ellada переоснастили гибридной энергоустановкой из аккумулятора емкостью 24 кВт*ч и топливных ячеек, захватывающих электроны от реакции кислорода с водородом из баллона под высоким давлением.

Машину разработала компания ООО "Электротранспортные технологии" при содействии специалистов Центра компетенций НТИ ИПХФ РАН и ООО "ИнЭнерджи".

При полном заряде аккумуляторов и полностью заправленном баллоне, такая Ellada способна проехать до 300 км. Пробег можно еще увеличить в разы, просто использовав баллоны большей емкости.

Автомобиль построен как стенд для демонстрации технологии, с прицелом на совершенствование и доведение ее до промышленного производства.