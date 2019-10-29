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29.10.2019 12:00
Рубрика: Легковые авто

Lexus готовит серийный электромобиль

Текст: Иван Тараканов
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

На автосалоне в Токио Lexus представил концепт LF-30 Electric EV, показывающий, какими марка видит автомобили на электротяге.

LF-30 Electric EV выполнен полностью в футуристическом ключе. Гигантские колеса со встроенными двигателями, короткий "капот", двери "крылья чайки", стеклянные крыша, отсутствие зеркал заднего вида и невообразимой кривизны поверхности кузова создают впечатление автомобиля из будущего.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Этот концепт даёт начало новой линейке автомобилей, которые кроме электропривода смогут похвастаться автопилотом 4-го уровня. Руль в автономном режиме будет уезжать в приборную панель, а перед машины сменит цвет подсветки, чтобы показать пешеходам и водителям других авто включение автопилота.

Дизайн кокпита следует концепции tazuna. С японского это означает "поводья". Подразумевается, что водитель будет управлять автомобилем как наездник лошадью. Обещают управление жестами, дополненную реальность и продвинутый мультируль

Фото: Пресс-служба Lexus.

В ноябре Lexus планирует представить более приземлённый электромобиль, он будет выполнен на базе существующей модели, но другие подробности неизвестны.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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На выставке можно было услышать мнение многих высокопоставленных лиц из Toyota и Lexus. Исполнительный вице-президент Lexus International Коджи Сато отметил, что покупатели гибридных автомобилей класса люкс не нуждаются в экономии топлива, им важнее мощность и высокий крутящий момент. По его словам, Lexus разрабатывает целую линейку решений для силовых агрегатов, чтобы они подходили для экологических законов и желаний покупателей разных стран мира.

А Шигеки Тераши, который возглавлял усилия Toyota в области транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, признал, что в США, на одном из основных рынков марки, гибридные автомобили не очень хорошо продаются. Президент бренда Lexus Ёсихиро Сава считает, что электрификация автомобилей будет происходить не быстро, поэтому Lexus ещё только разрабатывает платформу для электромобилей, которая будет готова к 2025 году.

Фото: Пресс-служба Lexus.
#Lexus