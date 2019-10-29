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29.10.2019 09:13
Рубрика: Спорт

Малкин не увидел проблем в наличии американского паспорта

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал, что не видит никаких проблем в том, что у него и его ребенка есть российское и американское гражданства.

Малкин рассказал порталу DK Pittsburgh Sports, что по законам РФ это не запрещено.

"У моего ребенка есть американский паспорт, здесь мой второй дом, я живу в США 14 лет, - сказал россиянин. - Может быть, мой ребенок пойдет тут в школу. При этом мне не нравится борьба США против России. У нас есть правила в России, можно иметь два паспорта. Не вижу в этом ничего плохого, у моего ребенка тоже два паспорта. Все в порядке".

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также журналисты расспросили Малкина о вложении им четырех миллионов долларов в блокчейн-проект, который в итоге закрылся, а сам хоккеист лишился денег. "Не хочу обсуждать это. Это ерунда, - сказал он. - Я знаю, что я нормальный парень и не думаю, что я сделал что-то плохое".

О том, что у Малкина есть американское гражданство, сообщил в понедельник юрист Дмитрий Мачихин. Позже сам хоккеист подтвердил эту информацию.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте 2004 года под номером два. За годы в НХЛ россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли, в составе сборной России дважды побеждал на мировых чемпионатах. В 2012 году получил звание заслуженного мастера спорта России. В 2017 году Малкин присоединился к движению Putin Team с целью поддержки президента РФ Владимира Путина.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Евгений Малкин
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