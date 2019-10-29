Мантуров назвал конечные цели стратегии развития судостроения

Стратегия направлена на создание нового конкурентоспособного облика отечественной судостроительной отрасли - эту задачу планируется решать, развивая научно-технический и кадровый потенциал, обеспечивая технологическую независимость, а также совершенствуя нормативно- правовую базу.

"Цель Стратегии - обеспечить создание современных судов и нарастить объем производства в 2,2 раза. Для этого к 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть загружены на 80%, планируется также увеличить в 2 раза производительность труда и повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Согласно инновационному сценарию реализации Стратегии, доля продукции гражданского назначения достигнет 44%, а объемы гражданского экспорта составят 25 миллиардов рублей. "Экспортные поставки российской продукции судостроения к 2035 году должны увеличиться почти в два раза, в первую очередь речь идет о росте объемов экспорта гражданской морской техники", - подчеркнул Денис Мантуров.

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах различного класса и морской технике до 2035 года необходимо строительство около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов класса "река-море", 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений.