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29.10.2019 15:31
Рубрика: Внутренняя политика

Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Текст: Татьяна Замахина
Материнский капитал предлагается разрешить тратить на новую цель - покупку отечественного автомобиля стоимостью до 1 миллиона рублей. Законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автомобиль также должен соответствовать и другим условиям - иметь не менее трех пассажирских мест и мощность двигателя не более 125 л. с.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне смогут потратить маткапитал на оплату газификации

С инициативой на эту тему выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Они указали, что с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно.

В результате принятия закона удастся поддержать не только российские семьи, но и автопром РФ, отметил Миронов.

В регионах уже есть опыт на эту тему - региональный маткапитал разрешено использовать на приобретение автомобиля в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе.

Фото: istock
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Подобные законопроекты уже не в первый раз вносятся в Госдуму. Правительство инициативу не поддерживает, говорится в заключении Кабмина.

В документе отмечается, что в настоящее время большая часть (98%) средств материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. При этом введение предлагаемого законопроектом направления использования данных средств, по мнению правительства, не решает жизненно важных проблем семей с детьми.