Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Автомобиль также должен соответствовать и другим условиям - иметь не менее трех пассажирских мест и мощность двигателя не более 125 л. с.

С инициативой на эту тему выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Они указали, что с рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно.

В результате принятия закона удастся поддержать не только российские семьи, но и автопром РФ, отметил Миронов.

В регионах уже есть опыт на эту тему - региональный маткапитал разрешено использовать на приобретение автомобиля в Ростовской и Калининградской областях, Якутии, Бурятии и Ненецком автономном округе.

Подобные законопроекты уже не в первый раз вносятся в Госдуму. Правительство инициативу не поддерживает, говорится в заключении Кабмина.

В документе отмечается, что в настоящее время большая часть (98%) средств материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий. При этом введение предлагаемого законопроектом направления использования данных средств, по мнению правительства, не решает жизненно важных проблем семей с детьми.