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Матвей Шпаро, путешественник:

Безусловно, в нашей стране существуют самые разные современные возможности туризма. Они, к сожалению, еще плохо развиты, но при этом становятся все более востребованными.

Фото: Татьяна Курашова
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Мы сегодня обсуждаем термин "кемпинг" и как развивать это направление туризма. Но есть еще одно новое слово, которое уже тоже в тренде, - это "глэмпинг", то есть гламурный кемпинг, когда ты живешь на природе, являешься частью природы и при этом находишься в очень комфортных и, я бы даже сказал, дорогостоящих условиях. То есть эта та ситуация, когда ты можешь из уютного, аутентичного домика, часто в труднодоступном для обычного человека месте, увидеть все красоты России.

Что касается "караванинга", путешествий с проживанием в автодомах или автоприцепах, который так популярен в Европе и США, для того чтобы у нас был также востребован этот вид туризма, нужна инфраструктура. Так как внутри фургонов, следующих караваном, целые квартиры. Это не просто сел в автомобиль и поехал, это сложная логистическая история, которая требует специальной технологии движения.

Сегодня силами Ольги Голодец, которая отвечает за туризм, утверждена целая стратегия по развитию этой отрасли до 2035 года. Эта стратегия включает множество, порядка восьми направлений российского внутреннего туризма. Это кемпинг, глэмпинг, автотуризм, сельский туризм, экологический туризм - все будет в ближайшее время развиваться, ведь мы, конечно, отстаем от развитых европейских стран в этом плане. Наша страна, увы, не реализует весь потенциал, который у нее есть.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Однако в последние полгода ситуация несколько изменилась: наращиваются новые возможности для путешественников. И благо, что наша отрасль была передана в министерство экономического развития, где на ее развитие смотрят с большой надеждой. Потому как наш внутренний туризм будет не только подниматься, но еще и может как-то сработать на развитие других отраслей: туризм - достаточно сильная составляющая экономики в развитых странах.

Лично я руковожу рабочей группой по экологическому туризму, одному из восьми направлений путешествий. Экологический туризм - это поездки, которые связаны с нашим природным достоянием, с местами, где не ходил человек. Туда входит и активный туризм, и сельский. К примеру, если ваши друзья пошли плавать по реке на байдарках - это тоже экологический туризм. Или если создаются какие-то кемпинги или глэмпинги на территориях особо охраняемых заповедников, парков и других природных зон.

Считаю, что мы должны не только заботиться о сохранении природы, мы все-таки должны еще и узнавать природу вокруг нас, такую разнообразную и исключительную.

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