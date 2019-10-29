Миссия МВФ начала работу в Беларуси

Плановая миссия Международного валютного фонда (МВФ) по оценке экономической ситуации в Беларуси приступила к работе в Минске.

"Миссия фонда под руководством Жака Миньяна будет работать с 29 октября по 5 ноября с целью оценки текущей экономической ситуации", - сказали в представительстве.

Планируются традиционные встречи руководителя миссии с руководством правительства, Национального банка, а также консультации с экспертным сообществом.

В Минске рассчитывают на финансовую поддержку со стороны МВФ и Всемирного банка для реализации широкой программы структурных реформ. Министр финансов республики Максим Ермолович ранее заявлял, что у Минска есть база для переговоров с МВФ по новой кредитной программе.

Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.