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29.10.2019 12:32
Рубрика: Легковые авто

Новая Skoda Octavia: вся информация о бестселлере

Текст: Иван Тараканов
11 ноября состоится премьера нового поколения Skoda Octavia. Некоторые журналисты уже успели протестировать новинку, а потому практически все подробности об автомобиле уже известны.
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Внешность модели стала гармоничнее, ушли в прошлое спорные передние фары. Машина теперь больше напоминает старшего брата Superb. Спереди новая Skoda имеет черты BMW, а сзади - Volvo. Головная оптика в качестве опции приобрела матричные фары, как у VW Golf. Сзади фонари теперь горизонтальные и заходят на дверь багажника.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Skoda Octavia прибавила в размерах. Длина у лифтбека и универсала увеличилась на 22 и 19 мм соответственно и стала теперь одинаковой - 4689 мм. Ширина стала больше на 15 мм и равна 1829 мм. База осталась неизменной - 2686 мм. В Skoda пообещали, что на втором ряду стало еще просторнее, но на практике это не особо заметно.

Багажное отделение увеличилось. В лифтбеке объем стал больше на 10 литров и равен 600 литрам, а в универсале - на 40 литров и теперь составляет 640. Любопытно, что изменилась методика расчёта этих объемов у Skoda, и увеличение может быть связано именно с этим. Аэродинамика была улучшена на 14%.

Салон нового автомобиля напоминает S-класс Mercedes предыдущего поколения. 10-дюймовый дисплей, функции массажа и вентиляция передних кресел, проекционный экран, полностью цифровой щиток приборов - от Skoda Octavia такого не ожидаешь. Есть несколько вариантов кресел: эргономичные для любителей комфорта и спортивные для любителей позажигать.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Octavia всегда славилась удобством салона. Для пассажиров теперь может быть доступно 5 USB-C и розетка на 230 В. Водителю помогают два новых помощника: Collision Avoidance Assist позволяет объехать, например, неожиданно выскочившего пешехода, повышая на секунды чувствительность руля, а Exit Warning предупредит, что опасно открывать двери, если сзади приближается автомобиль, мотоцикл или велосипедист. Новая Skoda опционально будет оснащаться автопилотом второго уровня, что означает адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Автомобиль построен на старой платформе MQB, поэтому в целом поведение машины не изменилось. Но теперь доступны две настройки подвески: внедорожная, у которой просвет выше на 15 мм, и спортивная, заниженная на те же 15 мм. Подвеска все также представляет превосходный компромисс между управляемостью и комфортом.

Skoda Octavia будет представлена с несколькими силовыми агрегатами. Есть и литровый TSI мощностью 110 л.с., 187-сильный бензиновый двигатель для vRS, гибридные агрегаты и даже мотор для работы на газу. Но до нас доедут только атмосферный 1.6 со 110 л.с. и турбированный 1.4 150 л.с., оба бензиновые, 1.8 - под вопросом.

В России автомобиль ожидается во второй половине 2020-го года.

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