Опрос: Россияне готовы отказаться от иностранных интернет-сервисов

Свыше половины (53 процента) российских интернет-пользователей готовы отказаться от иностранных платформ в пользу аналогичных отечественных. Такие результаты в ходе своего исследования получили аналитики Института развития интернета.

Респонденты уточняли, что согласны на это ради развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест. Из них наибольшую долю составили респонденты-женщины 45-54 года и старше 65 лет - 70 процентов.

Большинство опрошенных (77 процентов) также одобрили идею установления государством правил для отечественных интернет-компаний в целях зашиты персональных данных граждан. Формирование такого общественного запроса эксперты ИРИ связывают с повышением цифровой грамотности россиян, осознанием важности соблюдения правил личной "информационной гигиены".

Респонденты также согласились с тем, что работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

В исследовании, проводившемся в интернете, приняла участие одна тысяча респондентов старше 18 лет.