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Рубрика: В мире

Пожар в Калифорнии принял масштабы катастрофы

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/GENE BLEVINS Фото: REUTERS/GENE BLEVINS
Фото: REUTERS/GENE BLEVINS

Огонь от лесных пожаров в Лос-Анджелесе, который резко усилился в понедельник, вынудил многочисленных местных жителей, в числе которых оказались звезды шоу-бизнеса и спорта, в спешном порядке покинуть свои дома, сообщает Associated Press.
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Пламя, которое резко взмыло вверх по крутому склону возле Музея Дж. Пола Гетти в районе Брентвуда, уничтожило несколько больших домов. К счастью, обошлось без жертв, однако один пожарный серьезно пострадал во время тушения огня в округе Сонома. Как отмечают наблюдатели, сильный ветер может превратить "любую искру в разрушительный ад".

Тем временем почти 2,2 миллиона человек остались без электричества после того, как крупнейшая калифорнийская коммунальная компания отключила электричество в выходные дни в северной части штата, чтобы не допустить возгорания оборудования.

Пожар, вспыхнувший на прошлой неделе в районе виноградников и виноделен к северу от Сан-Франциско, теперь угрожает территории в 267 квадратных километров. Огонь уничтожил 96 зданий, в том числе 40 жилых домов. Из-за пожара около 200 тысяч человек оказались в зоне эвакуации. Из 58 округов штата 43 были предупреждены о высокой пожароопасности. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро. В выходные губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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В Лос-Анджелесе пламя подобралось вплотную к домам главной звезды баскетбола США Леброна Джеймса и бывшего губернатора Арнольда Шварценеггера. "Боже, эти пожары - не шутка", - написал в Twitter игрок "Лос-Анджелес Лейкерс". "Сумасшедшая ночь", - добавил Леброн Джеймс, купивший дом в этом районе в 2018 году.

Голливудская премьера фильма Шварценеггера "Терминатор: Темная судьба" была отменена в понедельник вечером. Взволнованные жители в Рендж Роверс, Теслас и Мазератис оставили дома, украшенные для Хэллоуина.

Тем временем огонь перекрыл южную полосу автомагистрали 405, являющуюся основным транспортным коридором, ведущим в международный аэропорт Лос-Анджелеса с севера.

В мире США Лесные пожары в США
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