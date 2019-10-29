Премия СВР России будет носить имя академика Евгения Примакова

В связи с 90-летием со дня рождения Евгения Максимовича Примакова, а также с учетом его заслуг перед Службой внешней разведки Российской Федерации главой СВР Сергеем Нарышкиным принято решение о присвоении имени Е.М. Примакова ежегодной премии СВР России в области литературы и искусства. В дальнейшем она будет именоваться "Премия СВР России в области литературы и искусства имени академика Е.М. Примакова".

Эта премия, присуждаемая за лучшие художественные произведения об отечественной разведке, была учреждена 6 января 2000 года. Ее основной целью является привлечение внимания широкой российской общественности к лучшим работам о разведке, рассказывающим о людях, причастных к истории нашей страны и мало известных широкой публике из-за специфики работы. Каждый год присуждаются три премии авторам лучших работ в области литературы, изобразительного искусства, телевидения и журналистики.

Лауреатами премии в разное время становились народный артист СССР Ю.М. Соломин, народный художник СССР А.М. Шилов, народный художник Российской Федерации скульптор А.Н. Ковальчук, писатель и историк спецслужб Т.К. Гладков, журналист и писатель Н.М. Долгополов и многие другие. Премия обладает весомым авторитетом среди творческой интеллигенции и неизменно привлекает внимание средств массовой информации, ежегодно информирующих общественность о ее лауреатах и их произведениях.

Напомним, что Евгений Примаков был директором СВР в 1991-96 годах. Торжественное вручение директором Службы Сергеем Нарышкиным премий СВР России в области литературы и искусства имени академика Е.М. Примакова, приуроченное к Дню работника органов безопасности Российской Федерации, традиционно пройдет в декабре 2019 года в штаб-квартире в Ясенево.