Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки

В Москве стоит непривычно теплая для конца октября погода. На городских газонах расцвели одуванчики и ромашки, на некоторых деревьях, например, ольхе, появились почки и распустились первые листочки. Но в ближайшие дни синоптики обещают резкое похолодание и ночные заморозки до -6 градусов. Может ли Москва остаться без цветущих растений весной, рассказал "РГ" главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

- Цветущие сейчас растения будут меньше цвести весной или цветения почти совсем не будет, но на зимостойкости растения резкая смена погоды никак не повлияет, растения не погибнут, - поясняет Дубенюк.

Он отметил, что "Аптекарском огороде" есть зеленые экземпляры, принявшие осень за весну. Среди таких растений зацветший на Вересковой горке красивыми розовыми цветами рододендрон даурский, или как его называют в народе "багульник сибирский". Обычно цветет он ранней весной в начале марта. К слову, вместе с ним зацвела и весенняя печеночница, украсившая своими своеобразными листьями клумбы сада. Дали второй "урожай" цветов кусты жимолости и форзиции, уже цветшие минувшим летом. По словам Дубенюка, все эти растения не адаптируются к морозу, почки и завязи погибнут, а растения могут переболеть. Чтобы они лучше адаптировались к холодам, специалисты могут дополнительно почву мульчировать, чтобы она дольше не промерзала. "Но дополнительное укрытие или пересадку проводить не нужно, природа сама должна справиться с такой аномалией, благо она бывает редко в нашем климате", - поясняет Дубенюк.

Что касается фауны столичного региона, то животные в столичном зоопарке вполне нормально переносят аномальную погоду столичной осени: на зиму уснули сурки, гималайские медведи, летучие мыши, скоро начнут готовиться к холодам бурые медведи. Птицы же улетают в теплые края согласно своему расписанию. "Птицы ориентируются по световому дню, а вовсе не к приходу мороза, так, в начале августа на территории столичного региона погода теплая и много корма, но от нас улетают черные стрижи, - рассказывает "РГ" начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев. - Ведь в начале августа световой день становится короче, а значит, этим птицам пора улетать".

В сентябре улетели кукушки, а сейчас над регионом можно встретить пролетающих диких гусей. Последними из перелетных птиц покинут столичный регион дрозды, кряквы и скворцы, улететь они должны до первого снега. Примерно в это же время на столичных кормушках на территории лесопарков должны будут появиться зимние обитатели, среди которых самые заметные красногрудые снегири и чечетки - маленькие птички с красным пятном на голове.