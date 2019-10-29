Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
29.10.2019 / 16:05
Текст: Ирина Огилько

Аномальное тепло: В Москве расцвели одуванчики и ромашки

Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве стоит непривычно теплая для конца октября погода. На городских газонах расцвели одуванчики и ромашки, на некоторых деревьях, например, ольхе, появились почки и распустились первые листочки. Но в ближайшие дни синоптики обещают резкое похолодание и ночные заморозки до -6 градусов. Может ли Москва остаться без цветущих растений весной, рассказал "РГ" главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

- Цветущие сейчас растения будут меньше цвести весной или цветения почти совсем не будет, но на зимостойкости растения резкая смена погоды никак не повлияет, растения не погибнут, - поясняет Дубенюк.

Фото: iStock
Диетолог рассказала, как не потолстеть за зиму

Он отметил, что "Аптекарском огороде" есть зеленые экземпляры, принявшие осень за весну. Среди таких растений зацветший на Вересковой горке красивыми розовыми цветами рододендрон даурский, или как его называют в народе "багульник сибирский". Обычно цветет он ранней весной в начале марта. К слову, вместе с ним зацвела и весенняя печеночница, украсившая своими своеобразными листьями клумбы сада. Дали второй "урожай" цветов кусты жимолости и форзиции, уже цветшие минувшим летом. По словам Дубенюка, все эти растения не адаптируются к морозу, почки и завязи погибнут, а растения могут переболеть. Чтобы они лучше адаптировались к холодам, специалисты могут дополнительно почву мульчировать, чтобы она дольше не промерзала. "Но дополнительное укрытие или пересадку проводить не нужно, природа сама должна справиться с такой аномалией, благо она бывает редко в нашем климате", - поясняет Дубенюк.

Что касается фауны столичного региона, то животные в столичном зоопарке вполне нормально переносят аномальную погоду столичной осени: на зиму уснули сурки, гималайские медведи, летучие мыши, скоро начнут готовиться к холодам бурые медведи. Птицы же улетают в теплые края согласно своему расписанию. "Птицы ориентируются по световому дню, а вовсе не к приходу мороза, так, в начале августа на территории столичного региона погода теплая и много корма, но от нас улетают черные стрижи, - рассказывает "РГ" начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев. - Ведь в начале августа световой день становится короче, а значит, этим птицам пора улетать".

В сентябре улетели кукушки, а сейчас над регионом можно встретить пролетающих диких гусей. Последними из перелетных птиц покинут столичный регион дрозды, кряквы и скворцы, улететь они должны до первого снега. Примерно в это же время на столичных кормушках на территории лесопарков должны будут появиться зимние обитатели, среди которых самые заметные красногрудые снегири и чечетки - маленькие птички с красным пятном на голове.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях