К запуску МЦД открываются новые перехватывающие парковки

Новости

Орешкин: В 2020 году инфляция снизится до 3 процентов 22:22
В Петербург доставили россиянку, впавшую в кому на турецком курорте 22:15
В Женеве готовятся к запуску сирийского Конституционного комитета 22:14
Придется подождать. Две новые Skoda Octavia дебютируют в 2020 году 22:14
Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка от голода на Урале 21:50
Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда 21:21
Истребители НАТО смогли сфотографироваться на фоне могучего Су-35 20:53
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии 20:47
В Домодедово для спасения пассажира экстренно сел Airbus 20:42
Путин получил в подарок факсимиле книги-гимна единству России 20:41
Житель Ленобласти построил собственную железную дорогу и паровоз 20:21
В Петербурге произошел крупный пожар в заброшенном доме 20:18
В России появятся современные пригородные поезда с коворкинг-зонами 20:13
Установлено неожиданное предназначение истуканов острова Пасхи 19:50
Бивол стал суперчемпионом мира по версии WBC 19:42
Гиды назвали самые популярные места Москвы у иностранных туристов 19:30
Минск и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности 19:29
В Ярославле детсадовцы избили сверстницу 19:11
Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно 19:08
Новым мэром Череповца избрали Вадима Германова 18:55
В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади 18:51
Сайдик подвел итоги работы Трехсторонней контактной группы 18:50
Грызлов: Для отвода войск на Донбассе потребовались серьезные усилия 18:32
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6% 18:29
Болгария объявила российского дипломата персоной нон-грата 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Лучшие статьи и интервью Евгения Примакова
Задайте вопрос главным онкологам России
Задайте вопрос главным онкологам России
29.10.2019 22:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

План перехвата

К запуску МЦД открываются новые перехватывающие парковки
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 244(8002)
Запуск первых двух Московских центральных диаметров ожидается в столице уже в ноябре. Сейчас около будущих станций открываются новые перехватывающие паркинги. В режим такой же работы переходят и некоторые плоскостные парковки.
К запуску МЦД власти обещают открыть еще 30 парковок более чем на 4,6 тысячи машино-мест. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ К запуску МЦД власти обещают открыть еще 30 парковок более чем на 4,6 тысячи машино-мест. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
К запуску МЦД власти обещают открыть еще 30 парковок более чем на 4,6 тысячи машино-мест. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

У метро "Тимирязевская" и будущей одноименной станции МЦД-1 в Бутырском районе таких парковок теперь целых две. Одна поменьше с заездом у Дмитровского шоссе на 135 мест, другая - на 172 места возле улицы Яблочкова. Последняя раньше работала в режиме почасовой оплаты, теперь там доступен и пересадочный тариф. Водители ждали этих перемен уже давно. "Это очень удобно. А главное - теперь можно поставить машину гораздо дешевле", - говорит автомобилистка Вера Васильева. До недавнего времени она платила здесь по 50 рублей в час (с 6 утра до 10 вечера) или 100 рублей за всю ночь. За день набегало по 500-600 рублей. Теперь же достаточно оплатить две поездки на метро - то есть парковка обойдется всего в 76 рублей. Фактически бесплатно, если учесть, что водитель все равно воспользуется подземкой. Возьмет на въезде парковочный билет и, поставив машину, отправится по своим делам. Вернется к машине тоже на метро. Вставит билет в терминал оплаты на парковке и для подтверждения льготы приложит к нему проездной, по которому совершались поездки.
Семь переходов на МЦД сделают по принципу "сухие ноги"

Точно такой же механизм заработает и на МЦД. "Проехал дважды на поезде МЦД - получай бесплатную парковку", - рассказали "РГ" в "Московском паркинге". То есть от "Тимирязевской" можно будет без пересадок доехать, например, до Белорусского вокзала или "Беговой". Точно так же с открытой "перехватки" в Царицыно у Каспийской улицы по МЦД-2 можно будет прямиком добраться до Комсомольской площади, Курского вокзала или по ходу движения пересесть на радиальную линию метро. "Перехватывающего паркинга очень не хватало. Раньше оставлял машину на соседних улицах или во дворах, но не всегда получалось найти место. Теперь паркуюсь по вменяемой цене, и авто под наблюдением", - делится водитель Дмитрий Смирнов.

Поезда по первым МЦД планируют запустить в конце ноября

К сожалению, не все перехватывающие парковки расположены так удачно. Чтобы добраться утром до паркинга у метро "Черкизовская" жителю ближнего Подмосковья, например, из Балашихи или Щелкова, придется потратить минимум два часа. Даже из Северного Измайлова, до которого рукой подать, ехать около получаса. Водители отмечают, что ситуация заметно ухудшилась с открытием развязки Северо-Восточной хорды с Щелковским шоссе и завершением реконструкции самого Щелчка. "Два потока не могут разъехаться, стоят даже выделенные полосы, так как автобусам приходится пропускать машины, заезжающие с дублера. Дальше все упирается в светофор на перекрестке с Халтуринской улицей", - говорит москвич Павел Шошин. В итоге днем парковка почти всегда полупустая - сбегая от затора, автомобилисты просто сворачивают на хорду. Похожая ситуация и у парковки рядом со станцией метро "Измайловская". К ней приходится буквально прорываться через множество Парковых улиц, а до этого еще нужно отстоять пробку на вечно забитой развязке МКАД с Щелковским шоссе.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Вооруженные подразделения в Сирии отведены из зоны безопасности досрочно
В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Медведев поручил дать предложения по росту инвестрасходов бюджета до 6%
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
Минэкономразвития оценит доходы пенсионеров и семей с детьми