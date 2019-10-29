К запуску МЦД открываются новые перехватывающие парковки

Запуск первых двух Московских центральных диаметров ожидается в столице уже в ноябре. Сейчас около будущих станций открываются новые перехватывающие паркинги. В режим такой же работы переходят и некоторые плоскостные парковки.

У метро "Тимирязевская" и будущей одноименной станции МЦД-1 в Бутырском районе таких парковок теперь целых две. Одна поменьше с заездом у Дмитровского шоссе на 135 мест, другая - на 172 места возле улицы Яблочкова. Последняя раньше работала в режиме почасовой оплаты, теперь там доступен и пересадочный тариф. Водители ждали этих перемен уже давно. "Это очень удобно. А главное - теперь можно поставить машину гораздо дешевле", - говорит автомобилистка Вера Васильева. До недавнего времени она платила здесь по 50 рублей в час (с 6 утра до 10 вечера) или 100 рублей за всю ночь. За день набегало по 500-600 рублей. Теперь же достаточно оплатить две поездки на метро - то есть парковка обойдется всего в 76 рублей. Фактически бесплатно, если учесть, что водитель все равно воспользуется подземкой. Возьмет на въезде парковочный билет и, поставив машину, отправится по своим делам. Вернется к машине тоже на метро. Вставит билет в терминал оплаты на парковке и для подтверждения льготы приложит к нему проездной, по которому совершались поездки.

Точно такой же механизм заработает и на МЦД. "Проехал дважды на поезде МЦД - получай бесплатную парковку", - рассказали "РГ" в "Московском паркинге". То есть от "Тимирязевской" можно будет без пересадок доехать, например, до Белорусского вокзала или "Беговой". Точно так же с открытой "перехватки" в Царицыно у Каспийской улицы по МЦД-2 можно будет прямиком добраться до Комсомольской площади, Курского вокзала или по ходу движения пересесть на радиальную линию метро. "Перехватывающего паркинга очень не хватало. Раньше оставлял машину на соседних улицах или во дворах, но не всегда получалось найти место. Теперь паркуюсь по вменяемой цене, и авто под наблюдением", - делится водитель Дмитрий Смирнов.

Поезда по первым МЦД планируют запустить в конце ноября

К сожалению, не все перехватывающие парковки расположены так удачно. Чтобы добраться утром до паркинга у метро "Черкизовская" жителю ближнего Подмосковья, например, из Балашихи или Щелкова, придется потратить минимум два часа. Даже из Северного Измайлова, до которого рукой подать, ехать около получаса. Водители отмечают, что ситуация заметно ухудшилась с открытием развязки Северо-Восточной хорды с Щелковским шоссе и завершением реконструкции самого Щелчка. "Два потока не могут разъехаться, стоят даже выделенные полосы, так как автобусам приходится пропускать машины, заезжающие с дублера. Дальше все упирается в светофор на перекрестке с Халтуринской улицей", - говорит москвич Павел Шошин. В итоге днем парковка почти всегда полупустая - сбегая от затора, автомобилисты просто сворачивают на хорду. Похожая ситуация и у парковки рядом со станцией метро "Измайловская". К ней приходится буквально прорываться через множество Парковых улиц, а до этого еще нужно отстоять пробку на вечно забитой развязке МКАД с Щелковским шоссе.