Как прошла ночь адреналина в закрытом метро

Визги велотормозов, беспрестанно крутящийся винил, разборки бородатых атлетов на ММА-ринге - все это во вторник до позднего вечера можно было наблюдать в закрытой станции метро "Деловой центр". Если, конечно, успел достать в интернете пригласительный на фестиваль уличных культур "Метро Индастриалс".

Лучшие атлеты - бойцы смешанных единоборств, BMX-трюкачи, скалолазы - приехали на эту полуприватную и адреналиновую вечеринку в Москву. Точнее - спустились под холодные улицы мегаполиса, в законсервированное метро. Закрыли эту полностью готовую и одну из самых примечательных хайтековых станций в начале прошлого года: это нужно для нормальной работы новой линии, ведущей в далекую "Рассказовку". Как только за ней построят съезд для поездов - "Деловой центр" снова откроют для всех. А пока - простите, только для избранных. Совсем недавно, например, тут прошел оперный концерт под музыку польского маэстро Анджея Марко. А в апреле на этой станции в "отдыхающем" здесь поезде "Москва" спортивный комментатор Василий Уткин читал "Тотальный диктант". Теперь вот экстрим-фестиваль.

"Здесь творческая атмосфера, плюс - замечательная акустика", - объяснил замначальника метро Павел Ковалев. Может, поэтому, а может, просто из желания очутиться в закрытом метро, пригласительные на такие мероприятия разлетаются в момент. С "Метро Индастриалс" - та же история. Организаторы рассказали, что на станцию невозможно впустить всех желающих. Кто успел подать заявку - тот и получил приглашение. Кому не досталось, пытались хотя бы через забор соседней "Выставочной" краем уха подслушать диджей-сеты. Или посмотреть отрывок выступления экстремалов.

Обладателям приглашений повезло больше. В вестибюле станции вместо привычных ловцов "зайцев" гостей встречала струйка бутафорского пара. Со второго яруса открывалась вся экстрим-панорама. Прямо на платформе, по левую сторону стоящего тут поезда "Москва", оборудовали горки для BMX-трюков. Чуть дальше ринг для боев и футбольного фристайла, скалолазный городок...

Кому не достались билеты в "Деловой центр", пытались заглянуть, что там происходит, хотя бы с соседней станции "Выставочная"

Да не обидятся бойцы и красавицы-скалолазки - самыми "смотрибельными" оказались заезды, прыжки и сальто BMX-мастеров. Вот очередной байк взлетел куда-то под потолок... Пара мгновений, и трюкач ныряет оттуда вниз, исполняя подобие мертвой петли. Колеса касаются рампы - и байк заваливается... Парнишка летит прямо в колонну, но - успевает сгруппироваться и ловит аплодисменты всего завороженного верхнего яруса.

"Не зря по нашему метро нельзя кататься на велосипедах, - говорит замначальника подземки Юлия Темникова. - Но тут-то выступают мастера уличного искусства! Так что давайте просто полюбуемся ими".