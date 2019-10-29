В столичной подземке стартовал необычный пилотный проект. В нескольких поездах установили оборудование по ароматизации воздуха.

Ароматизаторы разместили в трех составах, курсирующих по Филевской линии, а также во флагманском магазине метрополитена на "Маяковской". И теперь, спустившись под землю, пассажиры вдруг почувствуют запах имбиря, сакуры или свежескошенной травы. Чтобы узнать, как москвичи отнеслись к новинке, месяц в подземке проводили опрос. Результаты показали, что более 90% людей ароматизированные вагоны понравились. "Выше всего оценили аромат "Сакура", за него проголосовали почти 100% опрошенных", - рассказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Приятные ароматы в поезде, конечно, хорошо, но насколько безопасны они для аллергиков? Эксперты уверены, что у части пассажиров они могут вызвать реакцию. "Это же химия, не естественные запахи. Около 2-3% людей действительно предрасположены к аллергической реакции на такие ароматические субстанции", - рассказал "РГ" врач НККЦ аллергологии и иммунологии Сергей Масальский.

По его словам, тревожными симптомами для пассажиров должны стать внезапно начавшийся кашель, першение в горле или чихание. Они могут проявиться не только у аллергика, но и у просто не долечившегося после простуды человека. "Бронхи в такой момент обладают повышенной чувствительностью. Если еще и накладывается аллергия, то раздражающее действие будет сильнее. Возможен даже приступ астмы", - говорит Масальский. Похожим образом может воздействовать на человека и запах краски или даже просто холодный воздух.

Ароматизаторы разместили в трех составах, курсирующих по Филевской линии

В пресс-службе метрополитена успокаивают, что ничего подобного в Москве случиться не должно: "Оборудование, размещенное в вагонах и магазине, сертифицировано, а тестируемые ароматы безопасны для пассажиров с аллергией". Так или иначе, при появлении кашля и других аллергических симптомов медики советуют поездку прервать и выйти на ближайшей станции. Лучше даже не просто сменить состав, а на несколько минут подняться на свежий воздух. Ну а если не помогло, скорее бежать к врачу.