Вот пост из Текстильщиков. Жители жалуются: в доме по улице Шкулева, 15/18, было обычное общежитие, теперь открыли хостел, называется "Комфорт", но видели бы вы что происходит за этой вывеской: "Все обшарпано, мебель рваная, по столам для еды бегают тараканы. В комнаты страшно заходить". Едем в Текстильщики - посмотреть, так ли это, и попробовать поселиться в этом хостеле. Внешне закон соблюден: вход в хостел отдельный. Но все остальное не подается никакой критике. Дверь открыта, говорят, всегда - и днем и ночью - ни охраны, ни администратора. Гостей встречают полутьма, заляпанные грязью полы и неприятный запах. Администратор спустилась только после звонка на мобильный. Предложила место в восьмиместной комнате. Рассказала: "Живут у нас подолгу, большинство из регионов - работяги". Комнатушки впритык уставлены двухъярусными кроватями, нет даже шкафа. В душ и туалет лучше не заглядывать - их, похоже, не мыли уже много лет. "Если решите остановиться на пару месяцев, поможем с официальной регистрацией", - пообещали нам. То есть хостел, который, как любая гостиница, по закону обязан регистрировать у себя проживающих, зарабатывает еще и на "левой" регистрации. Но цены, если кто согласится жить в таких условиях, правда, экономкласса: за 400 рублей за грязное койко-место в восьми- или двенадцатиместном номере. Неделя обойдется за 2300, месяц - за 6900 рублей. Есть тут даже акция - "Приведи друга - живи бесплатно"...

Еще один хостел - в Можайском районе, на улице Беловежской, 85 - открыли в жилом доме уже после 1 октября. Местные жители говорят, что переехал он с улицы Толбухина и даже название не поменял - "СССР". "Вывески нет, приезжают лица неславянской внешности с большими сумками. Участковый не реагирует", - пишут они в Сети. Здесь почище, чем в Текстильщиках, но тоже нары. Администратор заверила, что проверки у них были, из префектуры приходили, убедились, что с документами все в порядке. "У нас живут рабочие, которых присылают строительные компании. Пока все занято, но если освободится место, смогу подселить", - говорит она. Ценник: сутки - 500 рублей. О регистрации - ни слова.

"Квартиры жилых домов нельзя использовать для временного размещения туристов или командированных. Чаще всего такие "гостиницы" оказываются обыкновенными ночлежками - рассадником антисанитарии, инфекций и криминала. Официальные хостелы в нежилых помещениях, как и гостиницы или отели, обязаны регистрировать гостей, следить, чтобы их жильцы никому не мешали и не угрожали безопасности горожан. Пока же они продолжают укрывать прибыль и избегают уплаты налогов", - комментирует Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Куда же обращаться москвичам, если хостелы как ни в чем не бывало продолжают отравлять им жизнь? Адреса два - Мосжилинспекция и Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре "РГ" рассказали, что с 1 октября к ним уже поступило 20 жалоб. на хостелы в жилых домах. По ним запланированы проверки. Три административных материала на закрытие хостелов находятся в судах.

Кстати

По данным столичного комитета по туризму, всего в Москве насчитывалось 1718 гостиниц и хостелов почти на 83 тысячи номеров или 233 тысячи мест. После 1 октября в жилых домах остались работать 89 хостелов и мини-гостиниц. До принятия закона они не успели перепрофилироваться и готовятся к закрытию. В общей сложности там располагались 527 номеров на 2046 мест.

Вот в таких "комфортных" условиях оказались журналисты "Российской газеты" на улице Шкулева, 15/18. Фото: Архив "РГ"

Досье "РГ"

Как могут наказать владельцев хостелов за нарушения закона? Мосжилинспекция по итогам проверки имеет право составить протокол об административном правонарушении и выписать на владельца хостела штраф до 1,5 тысячи рублей, комментирует Антон Задоркин, партнер Международного центра защиты прав Globallaw. Если же человек вел предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, его ждет штраф до 2 тысяч рублей или уголовная ответственность по статье 171 "Незаконное предпринимательство". Тут штраф уже серьезнее - до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за два года. Кроме того, суд может назначить обязательные работы (до 480 часов) и даже арест до шести месяцев. Привлечь к уголовной ответственности возможно, например, если владелец хостела, сдавая квартиру в аренду, уклонялся от уплаты налогов. Постановление выносит мировой судья. "Решение о закрытии хостела выносит суд, если контролирующим органам удается доказать, что он открыт в жилом доме", - рассказал "РГ" Евгений Насонов, член правления Лиги хостелов, член Московского отделения "ОПОРЫ России".