В Приморье нашли кости неизвестной науке древней летяги

Во время раскопок на территории расположенного в Приморье национального парка "Земля леопарда" ученые нашли костные остатки нового для науки вида гигантской летяги - Petaurista tetyukhensis. Их возраст около 30 тысяч лет.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, находка, ставшая открытием, была сделана в пещере Сухая палеонтологами ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН. Помимо пещеры Сухой, костные остатки данного вида в этом году были найдены в пещере Тетюхинской на севере Приморского края. Больше нигде в мире этот вид пока не фиксировался.

"Несмотря на большой объем палеонтологических исследований в соседнем Китае, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги. Это говорит о том, что либо их пока не нашли, либо она там не жила. В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как "пятна". Возможно, также они жили и в прошлом, и этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья", - говорит руководитель работ, доктор биологических наук Михаил Тиунов.

Ученые нашли фрагмент верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов отдельно. В их строении имеются отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг. Но, по мнению палеонтологов, древние летяги, как и их современные потомки, скорее всего, питались в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать до полутора метров, а дистанции полетов - более 50 метров.

Во время раскопок в пещере было обнаружено множество костных остатков древних животных, например, фрагменты зубов редкого для территории России носорога Мерка.

Эти две находки подтверждают, что десятки тысяч лет назад климат современного Приморья был совсем другим. Вместе с тем, помимо "экзотических" южных видов, в пещере Сухой были обнаружены костные остатки медведей, барсуков, зайцев, мышей и лис.