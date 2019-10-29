В полицию Монголии поступила первая партия вазовских внедорожников

Полиция Монголии приобрела 19 первых пятидверных вазовских внедорожников Lada 4х4. Стражи порядка будут использовать эти автомобили в отдаленных труднопроходимых районах страны .

На АвтоВАЗе внедорожники доработали с учетом пожеланий и установили дополнительное оборудование: рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.

Легендарный вазовский внедорожник обладает системой постоянного полного привода с понижающей передачей и возможностью включить блокировку межосевого дифференциала. Монгольскую полицию в этой модели заинтересовал также функциональный багажник, объем которого составляет 420 литров, или 780 л при сложенных задних сиденьях. Длинная база автомобиля повышает комфорт во время движения, при этом благодаря коротким свесам и высокому дорожному просвету более 200 миллиметров сохраняется проходимость.

Отметим, именно пятидверная Lada 4х4 ставила рекорд подъема в горах - на Тибетском плато в Гималаях машина поднялась на высоту 5726 метров над уровнем моря.

Официально продавать Lada в Монголии начали весной 2019 года, когда в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр. "Монгольские клиенты ценят надежность, эффективность и доступность автомобилей Lada", - отметил управляющий директор по экспорту марки Макс Миссана.

В Монголии продаются также трехдверные Lada 4х4 и модели семейств Granta, Vesta, Xray и Largus.