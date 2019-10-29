Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина вернулась в Барнаул

Мария Бутина, которую на днях освободили из американской тюрьмы, прилетела вместе с отцом в Барнаул. По данным РИА Новости, в аэропорту ее встретили мама и бабушка.

Как уже писала "РГ", россиянка после отбывания тюремного срока в США в минувшую субботу вернулась на Родину. Рейсом Майами - Москва она прибыла в аэропорт Шереметьево, где ее встречал отец. Пробыв несколько дней в столице, во вторник она вылетела в Барнаул, где родилась и выросла.

Самолет приземлился в барнаульском аэропорту рано утром примерно в 5:10 по местному времени. После короткого общения с родственниками и журналистами Мария поблагодарила всех за встречу и отправилась домой. По словам отца девушки Валерия Бутина, они "счастливы, что дома, но уже устали от такого внимания".

Ранее Мария рассказала, что попросила приготовить к своему возвращению пять куриц, а также купить бананы.

Напомним, Бутину, которая закончила магистратуру в Вашингтоне по направлению "международные отношения", арестовали в июле 2018 года, обвинив в работе в интересах российского правительства без регистрации в качестве иностранного агента в США. Ей грозило 15 лет тюрьмы. Россиянка решила пойти на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинений, чтобы ей уменьшили срок. Она была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.