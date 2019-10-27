Россиянка Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, в субботу вернулась на Родину. Рейс "Аэрофлота" Майами - Москва приземлился в аэропорту Шереметьево почти на полчаса раньше положенного. Но Мария выходить к ожидавшим ее десяткам теле- и фотокамер не спешила. Она долго и трогательно общалась со своим отцом Валерием Бутиным, который встретил дочь почти у трапа самолета.

К журналистам она вышла уверенно, хотя не без некоторого смущения, прижимая к груди оранжевый конверт с черной надписью на английском: "Для документов". Одетая в простую спортивную одежду и кроссовки, Мария выглядела слегка уставшей и все же бодрой.

"Я очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал... МИДу, дипломатам, которые пробивались во все места, где меня держали... общественным организациям... Ребята, я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права", - сказала Бутина, обращаясь к журналистам, а потом добавила, широко улыбнувшись: "Знаете, я просто хотела бы сказать... русские не сдаются".

И тут же слово взял отец Марии, который, по собственному признанию, специально подготовил речь. Он поблагодарил всех россиян, которые своими пожертвованиями помогали оплатить адвокатские услуги для Марии и просто поддерживали ее морально. После этого Бутины, обнявшись, направились к выходу.

Корреспондент "Российской газеты" узнала подробности того, как Мария Бутина уезжала из США. Конечно, хорошо то, что хорошо кончается, но американская сторона до последней минуты не прекращала произвол в отношении россиянки: ей не дали позвонить даже родным. Хотя это было положено, как заявлял адвокат россиянки Роберт Дрисколл. Связаться с Москвой Бутиной помогли уже на борту самолета российские журналисты, которые специально несколько раз меняли билеты, чтобы попасть с ней на один рейс.

То, как в США обращались с Бутиной, эксперты назвали "позором" американского права

Подобное отношение к Бутиной даже американские эксперты назвали "позором американской системы". И действительно, за время ее тюремного срока ужасов было немало, да таких, что отказ в праве на звонок на их фоне кажется лишь пакостничеством. На протяжении двух месяцев ее держали в одиночной камере, причем без всякого формального обоснования, хотя американские нормативы предписывают держать человека в таких условиях не более двух недель. Все это время она находилась под круглосуточным надзором, к ней неоднократно врывались ночью с проверками, включали свет, не давали спать. Более того, в камере было очень холодно, кормили скверно, гулять на открытом воздухе запрещали. Руководство тюрьмы объясняло подобные меры безопасностью россиянки.

Напомним, что Бутину, которая на тот момент закончила магистратуру в Вашингтоне по направлению "международные отношения", арестовали в июле прошлого года, обвинив в работе в интересах российского правительства без регистрации в качестве иностранного агента в США. Но, как не раз заявляли ее адвокаты, девушке фактически вменялось в вину то, что она в разговорах с американскими гражданами обсуждала политику и отношения между Москвой и Вашингтоном, высказываясь за наведение мостов между двумя странами. По выдвинутым обвинениям ей грозило 15 лет тюрьмы. В итоге россиянка решила пойти на сделку со следствием и признать вину по одному из пунктов обвинений, чтобы уменьшить срок. В результате ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

И вот сейчас, когда Бутина уже вернулась домой, стало известно, что в США начинается расследование обстоятельств возбуждения уголовного дела против нее. Об этом сообщил адвокат девушки Роберт Дрисколл, который и направил в американский минюст соответствующее письмо с просьбой разобраться.