Захарова: Американцы не позволили Бутиной никому позвонить перед вылетом

Россиянке Марии Бутиной, которая отбывала тюремный срок в США, не позволили никому позвонить перед вылетом в Россию, она смогла связаться с представителями МИД РФ только благодаря журналистам, которые летели с ней в одном самолете. Об этом "Российской газете" рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Они (журналисты - прим. "РГ") передали по моей просьбе ей трубку, она поговорила со мной ночью, это было где-то час ночи по Москве. Я позвонила ее отцу, сказала, что она в самолете", - рассказала Захарова, добавив, что российским журналистам пришлось несколько раз менять билеты на самолет, чтобы попасть с Бутиной на один рейс.

Официальный представитель МИДа также заявила, что даже эксперты США подобное отношение к россиянке назвали "позором американской системы".

По словам Захаровой, голос Бутиной был очень бодрым в тот момент, когда она с ней говорила. Впоследствии в личном разговоре россиянка рассказала представителю МИД, что не сломаться ей помогла поддержка сограждан.

Бутина вернулась в Россию сегодня утром.

Напомним, что ее арестовали в июле прошлого года по подозрению в работе на российское правительство и попытках продвигать интересы Москвы на территории США. Задержание произошло накануне встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. В МИД России неоднократно подчеркивали, что обвинения против россиянки сфабрикованы и носят политический подтекст.

Мария Бутина в итоге была вынуждена пойти на сделку со следствием и признать себя виновной, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В противном случае девушке грозил многолетний срок.