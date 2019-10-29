Новости

Под Красноярском ураган сорвал крышу магазина, есть пострадавшие 12:37
Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой 12:36
Новая Skoda Octavia: вся информация о бестселлере 12:32
В Мордовии замначальника колонии задержали за взятку 12:30
В Башкирии завели дело по факту отравления пяти человек угарным газом 12:24
Лукашенко потребовал принять новые антинаркотические меры 12:19
В Удмуртии предложили штрафовать родителей пьющих и курящих детей 12:18
В США подростка осудили за кражу лемура из зоопарка 12:18
Фото: Джеймс МакЭвой тайно женился 12:15
Вербовщик в террористы получил 12 лет строгого режима 12:14
В Башкирии один человек погиб, четверо пострадали от отравления газом 12:06
Forbes составил Топ-20 самых надежных застройщиков 12:03
На Невском проспекте в 2020 году запустят беспилотные автомобили 12:02
Появились кадры из очередного зарубежного сериала про русских царей 12:02
Lexus готовит серийный электромобиль 12:00
Вышел новый трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" 11:50
Миссия МВФ начала работу в Беларуси 11:44
Названы первые признаки инсульта у взрослых и детей 11:44
В подмосковной усадьбе Кусково восстановили скульптуры 18 века 11:42
В Петербурге на судоремонтном заводе погибли двое рабочих 11:40
В Челябинске завели дело о халатности при ремонте памятника Ленину 11:37
Создатели "Игры престолов" передумали снимать "Звездные войны" 11:29
Дзюба стал лучшим игроком месяца в РПЛ 11:24
АвтоВАЗ вводит режим простоя. Компания завалила дилеров автомобилями 11:22
В Красноярске суд оставил в СИЗО фигуранта дела о прорыве дамбы 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске суд оставил в СИЗО фигуранта дела о прорыве дамбы

Текст: Дмитрий Мальков (Красноярск)

Красноярский краевой суд рассмотрел ходатайство начальника участка золотодобывающей артели "Сисим". Подозреваемый просил отпустить его из-под стражи домой. В итоге оснований для изменения меры пресечения для фигуранта дела о прорве дамбы в Курагинском районе края судья не нашел, сообщает РИА Новости.

Фото: Вадим Кофман/РИА Новости
Семьи шести погибших при прорыве красноярской дамбы получили выплаты

Постановление об аресте руководства компании вынес суд Железнодорожного района Красноярска. На заключении их в СИЗО настаивал ГУ СК по региону, занимающееся расследованием аварии.

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло 19 октября: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, более 20 пострадали, судьба троих остается неизвестной. В связи с произошедшим СК по краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, Еганов в ходе допроса признал, что "понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Прорыв дамбы в Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2"
Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях
В Солнечной системе обнаружили новую планету