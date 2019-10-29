В Красноярске суд оставил в СИЗО фигуранта дела о прорыве дамбы

Красноярский краевой суд рассмотрел ходатайство начальника участка золотодобывающей артели "Сисим". Подозреваемый просил отпустить его из-под стражи домой. В итоге оснований для изменения меры пресечения для фигуранта дела о прорве дамбы в Курагинском районе края судья не нашел, сообщает РИА Новости.

Постановление об аресте руководства компании вынес суд Железнодорожного района Красноярска. На заключении их в СИЗО настаивал ГУ СК по региону, занимающееся расследованием аварии.

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло 19 октября: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, более 20 пострадали, судьба троих остается неизвестной. В связи с произошедшим СК по краю возбудило уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным СК, Еганов в ходе допроса признал, что "понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления".