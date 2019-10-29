В Томской области из-за шторма закрыли переправу

В связи с сильным ветром в Томской области закрыли паромную переправа через реку Обь у города Колпашево.

- Это был единственный быстрый путь в город, - сообщает ОТР.

Переправа через реку закрыта до улучшения погодных условий.

Напомним, в сибирских регионах уже третьи сутки бушует непогода. МЧС объявило штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 29 метров в секунду и сопровождаются обильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Прогнозы синоптиков неутешительные. Спасатели советуют сибирякам не выходить из дома без надобности и соблюдать осторожность на улице. Ветер срывает вывески, крушит остановочные павильоны и валит деревья. Шторм стал причиной аварий в электросетевом комплексе Кузбасса, Хакасии, Алтайского и Красноярского края. В Горном Алтае и Омской области введен режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Сибири будут сохраняться в течение ближайших суток. Штормовой ветер связан с прохождением арктического циклона.