Стрелявшему по зданию МВД в Ставрополе грозит пожизненный срок

Заместитель прокурора Ставропольского края передал в суд дело против 56-летнего мужчины, который в ноябре 2018 года в центре краевой столицы устроил стрельбу по полицейским и зданию главного управления МВД по региону. Теперь эта выходка может обернуться ему пожизненным тюремным сроком.

"За совершенные преступные деяния обвиняемому в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте прокуратуры региона.

Мужчину обвиняют сразу по четырем эпизодам: угроза убийством, хулиганство, повреждение имущества и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 21 ноября 2018 года у 56-летнего мужчины произошел конфликт с охранником в парке "Центральный". Через некоторое время обвиняемый достал ружье и начал стрелять в воздух, угрожая сотруднику ЧОПа. Потом он отправился к зданию ГУ МВД по Ставропольскому краю, дважды выстрелил в него, а затем продолжил стрельбу в парке.

Его окружили семеро сотрудников полиции, но сдаваться обвиняемый не стал, а начал прицельно стрелять по правоохранителям. В результате правоохранителям пришлось открыть ответный огонь, правонарушитель был ранен и задержан.