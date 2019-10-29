Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург

29 октября в Петербург бортом санавиации может быть доставлена 31-летняя женщина, которая впала в кому на турецком курорте Анталья, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей страховой компании.

Женщина находится в турецкой больнице с 18 октября. Ранее врачи оценивали ее состояние как очень тяжелое и не давали разрешения на транспортировку. Накануне доктора еще раз изучили состояние женщины и дали согласие на ее перевозку в Петербург.

Всеми организационными вопросами сейчас занимается страховая компания.

В комитете по здравоохранению Петербурга отмечают, что сотрудники ведомства находятся в тесном контакте с родственниками россиянки, ее лечащими врачами и представителями страховой компании. Ожидается, что после эвакуации женщина будет проходить лечение в Петербурге.

С большой вероятностью, у женщины во время отдыха произошел ишемический инсульт. Она была экстренно госпитализирована, турецкие врачи ввели ее в состояние искусственной комы.