На лайнере "Князь Владимир" начали снимать детективный сериал

В Сочи на морском круизном девятипалубном теплоходе "Князь Владимир" начались съемки детективного сериала. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе компании "Черноморские круизы".

По словам генерального продюсера компании-продакшн Елены Марковской, сценарий писался специально для "Князя Владимира". А его автор Валентин Емельянов "задействовал все самые красивые локации курортного города".

- Сочи - очень красивый город и мало показан на нашем телевидении, именно в фильмах, - отметила она. - Сценарий специально писали, когда мы узнали, что есть такой прекрасный лайнер.

Сериал носит рабочее название "Спасская" и снимается по заказу телеканала "Россия 1". Режиссер - Владимир Шевельков. В главных ролях - Карина Андоленко и Илья Носков. Также в картине занята известная актриса Алика Смехова.

"Сегодня я играю пианистку на круизном лайнере (про сломанную руку стойко молчу), а это мой экранный муж Артем Осипов (мы только познакомились), следующие сцены уже в постели", - накануне написала Алика Смехова в своем аккаунте в Instagram.

- Каждые две серии - это отдельные истории, и одна из историй происходит как раз на "Князе Владимире", - продолжает Елена Марковская. - Не буду рассказывать, чтобы зрителям было интересно смотреть, но история увлекательная, с очень сложными поворотами. Непонятно, кто враг, кто не враг, кто убийца, а кто нет. История связана именно с кораблем.

На теплоходе в съемках задействованы ресторан судна, каюты и шестая палуба с бассейном. Сцены снимаются и днем, и ночью. Подсвеченный ночной иллюминацией лайнер будет постоянно появляться в кадрах. Кстати, по сценарию за борт падает тело убитой - в этих сценах роли будут играть каскадеры.

Сериал планируется транслировать осенью 2020 года.

Кстати

За круизный сезон 2019 года теплоход "Князь Владимир" совершил 23 рейса и перевез 7776 пассажиров. В этом году была самая продолжительная навигация с начала возобновления работы круизной линии в 2017 году. В 2020 году навигация продлится с 1 марта по 31 октября. За это время на лайнере "Князь Владимир" планируется совершить 35 рейсов, 6 из которых - с учетом заходов в порт Сухум.