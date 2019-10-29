В Феодосии начали поиски истока винной реки на набережной

Администрация Феодосии отреагировала на вызвавшую накануне огромный резонанс в социальных сетях видеозапись сброса в море жидкости багрового цвета с винным запахом. В пресс-службе мэрии заявили о начавшейся по этому факту проверке, в которой участвуют представители отдела экологического надзора, МБУ "Городское благоустройство", филиала ГУП РК "Вода Крыма", управления городского хозяйства и природопользования и отдела муниципального контроля.

- Сотрудники администрации зафиксировали факт выброса жидкости с нехарактерным для ливневых вод цветом и запахом из системы ливнеотвода в районе городской набережной, - сообщили в мэрии. - Накануне произведен первичный осмотр системы ливневой канализации и системы наружной канализации в районе улиц Галерейная и Самариной. Мероприятия для выявления источника сброса отходов в систему ливнеотвода продолжаются.

Чтобы в будущем выявлять виновников таких сбросов более оперативно, сейчас предприятие МБУ "Городское благоустройство" закупает специальное оборудование, позволяющее работать в агрессивной среде и детально исследовать систему канализации.

Накануне общественник Александр Талипов опубликовал видео "винной реки", стекающей через пляжную зону набережной в морскую воду. По словам автора видео, жидкость бардового цвета источает яркий винный запах, из-за чего Талипов предположил источник сброса - местный винзавод. Как раз сейчас, после завершения сбора винограда, на предприятиях начинается массовая переработка сырья, а отходы сбрасывают в ливневую канализацию.