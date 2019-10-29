В Крым доставлены 44 новых автобуса

Подведомственному министерству транспорта РК госпредприятию "Крымтроллейбус" передана первая партия из 44 новых автобусов марок "ЛиАЗ" и "КАвЗ".

Обновление общественного транспорта происходит в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта. До конца 2019 года "Крымтроллейбус" получит еще 97 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугороднего сообщения.

- Новые автобусы приспособлены для перевозок маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС, - отметили в ведомстве.

До конца года предприятие получит также 27 троллейбусов, способных автономно передвигаться на участках маршрутов без контактной сети. Эти троллейбусы будут курсировать по существующим маршрутам Симферополя и Ялты.

Ранее в своей программной речи перед депутатами второго созыва Госсовета РК глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в течение трех лет будут закуплены более тысячи новых автобусов и троллейбусов для "Крымтроллейбуса" и муниципальных предприятий. До 2025 года на полуострове обновят не менее половины подвижного состава. Для улучшения качества перевозок будут созданы филиалы "Крымтроллейбуса" в разных городах.