Школьник рассказал, как запомнил более 13 тысяч знаков в числе Пи

Денису Бабушкину 16 лет, он родом из небольшого уральского города Верхняя Салда, сейчас учится в Екатеринбурге, в десятом классе СУНЦ УрФУ по гуманитарному профилю. Тренировать память начал как раз для поступления.

- Позапрошлым летом я гостил у папы в Москве, и там прочитал книгу Станислава Матвеева "Феноменальная память". Попробовал применять технику для подготовки к экзаменам, но вышло не очень - слишком мало знаний было, - вспоминает Денис.

В СУНЦ он все же поступил и продолжил изучать методики запоминания, брал лучшее от каждой, и в итоге сформировал собственную, которая и помогает ему держать в памяти более 13 тысяч знаков числа Пи.

- Было интересно стать парнем, который знает много знаков числа Пи, хотел, чтобы это было моей особенностью, - улыбается юноша.

Знаки Денис запоминает так: у него есть таблица под названием "человек-действие-предмет". У каждой цифры - буквенный код. Из букв формируются образы. В зависимости от ячейки это либо человек, либо действие, либо предмет.

- Например, число 15 - это Марсель Хиршер, горнолыжник. Я раньше занимался горными лыжами. 92 относится к Даниилу Ишутину, игроку Dota 2, 65 - предмет - хмель, относится к Богдану Хмельницкому, потому что созвучно. Общую картину я соотношу с каждым из образов и расшифровываю цифры, - раскрывает секрет Денис. Информацию он "расставляет" по локациям - в коридорах, кабинетах, дома, а потом просто "берет" нужную там, где оставил.

К установлению рекорда России молодой человек готовился целый год. Поначалу ежедневно запоминал по сто знаков, затем, когда понял, что объем приличный, стал заниматься серьезнее: летом тратил на тренировки по пять-шесть часов в день. Было сложно, иногда хотел все бросить, но довел задуманное до конца.

- Рекорд мы зафиксировали с помощью экспертов и юристов, подали заявку, и через месяц пришел ответ, что рекорд зафиксирован, - рассказывает школьник. Чтобы написать 13202 знака после запятой в числе Пи Денису понадобилось шесть часов 20 минут.

С будущей профессией Денис до конца не определился. Пока настроен осваивать новые методики запоминания и написать книгу: понятным для подростков языком рассказать о техниках тренировки памяти и поделиться своей "авторской" методикой. В перспективе думает пойти по стопам отца и стать бизнес-тренером.

- Сейчас я взял перерыв, чтобы восстановить силы, пополнить знания о методиках и с новым запалом идти в бой, - делится планами Денис. - Мне интересны иностранные языки, думаю, заняться английским и французским. Запоминание сопрягается со всей жизнью. Где бы ты ни работал, ни учился, ты хочешь запоминать больше, лучше. И я хочу развить навык до такой степени, чтобы не иметь проблем с учебой. Да и просто в жизни это дает много преимуществ. Например, ты легко запоминаешь имя человека, с которым познакомился, его номер телефона. Хочу систематизировать свои знания, чтобы улучшить этот мир.