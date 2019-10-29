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29.10.2019 10:07
Рубрика: Легковые авто

Renault привезет в Европу бюджетный электрокар

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE. Теперь автопроизводитель планирует вывести новинку на рынок Европы, сообщает издание Autocar.

Renault City K-ZE - это субкомпактный автомобиль, построенный на базе бензинового Renault Kwid. В Поднебесной ценник на электрокар стартует с отметки чуть меньше 570 тысяч рублей по нынешнему курсу. Однако для европейских стран Renault City K-ZE будет модернизирован и появится под брендом Dacia. Его цена не должна превысить 820 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Renault
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Для Европы производитель улучшит системы безопасности под более строгие в сравнении с Китаем требования. Скорее всего, Renault City K-ZE будет оснащаться системами по предупреждению и предотвращению столкновений. Также электрокар обзаведётся более ёмкой батареей - сейчас она рассчитана всего на 250 километров пробега.

В Китае Renault City K-ZE оснащается 44-сильным двигателем, который может разогнать его всего до 100 километров в час. 60 км/ч электрокар достигает за 7 секунд.

Длина, ширина, высота модели составляют 3735, 1579 и 1515 мм соответственно, а масса машины всего 921 кг. Это чуть меньше, чем размеры и масса, например, Fiat 500.

Производство Renault City K-ZE налажено в городском округе Шиянь (КНР) на заводе eGT New Energy Automotive Co. Машины для Европы будут производить там же.

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#Renault