Робот "Федор" не смог зайти в Google

Отечественный робот "Федор" не смог зайти в поисковую систему Google. Перед ним появилась надпись "Я не робот", по которой система определяет, кто пытается воспользоваться сервисом - человек или компьютер. И так как "Федор" запрограммирован отвечать честно, поставить "галочку" он не смог. Об этом сообщается в официальном Twitter антропоморфного "космонавта".

- Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое… Я запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс. Там пока вопросов не задают, - сообщил "Федор" своим подписчикам.

Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 — FEDOR (@FEDOR37516789) 29 октября 2019 г.

Напомним, российский андроид "Федор" - Skybot F-850 - отправился к МКС в августе. При попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с космической станцией возникли проблемы. За "приключениями" "Федора" на орбите, без преувеличения, следила вся страна. Со второй попытки корабль пристыковался, и робот все-таки попал на борт МКС. Космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин провели с ним несколько экспериментов. В режиме телеуправления "Федор" стыковал электросоединители, работал с ручной дрелью, отверткой и другими инструментами. 7 сентября андроид вернулся на Землю.