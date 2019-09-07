Робот "Федор" вернулся на Землю

Космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находился первый побывавший на МКС робот "Федор", совершил успешную посадку в степи Казахстана.

"Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении "Роскосмоса". В ведомстве отметили, что "объект обнаружен в 147 км юго-восточнее города Жезказган и взят под охрану".

"Союз" отстыковался от МКС в 21:14 пятницы и приземлился в 00:32 по московскому времени, на две минуты раньше расчетного времени. В ракетно-космической корпорации "Энергия" подчеркнули, что "Федора" не планируют извлекать из корабля на месте приземления.