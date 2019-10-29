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29.10.2019 17:02
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи пикапа совместной разработки Changan и PSA

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Changan. Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.

В Китае стартовали продажи среднеразмерного пикапа Changan Kaicene F70, разработанного совместно с французским концерном PSA. Пикапы в Китае очень популярны. Среди конкурентов F70 выделяется двумя особенностями.

Во-первых, изысканным интерьером. Невооруженным глазом видна школа Peugeot: общая конфигурация, органы управления, руль. Венчает все - огромный тачскрин над передней панелью.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Во-вторых, беспрецедентным оснащением электронными системами безопасности. Адаптивный круиз-контроль, системы курсовой устойчивости, контроля движения по полосе, автоматического торможения, помощи при спуске, контроля давления в шинах - таков неполный перечень.

F70 представлен в стандартном исполнении кузова (длина/ширина/высота - 5330/1930/1835 мм) и с удлиненной на 25 см базой (на те же 25 см длиннее грузовой отсек). Угол въезда 29 градусов, съезда 27 градусов, минимальный дорожный просвет 230 мм, глубина преодолеваемого брода 900 мм. Трансмиссия может быть заднеприводной или с жестко подключаемым передним приводом и понижающей передачей.

Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Skoda.
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Линейка двигателей представлена тремя турбодизелями Isuzu рабочими объемами от 1,9 л до 2,5 л, мощностью 129 - 150 л.с. и крутящим моментом 320 - 350 Нм. А также бензиновыми турбомоторами Mitsubishi рабочим объемом 2,4 л, мощностью 211 л.с. и 218 л.с. Коробка передач - 6-ступенчатая механическая, со следующего года предложат 8- диапазонный "автомат".

На F70 распространяется заводская гарантия 4 года или 200 тысяч км. Цены в Китае начинаются от 99 800 юаней (около 900 000 рублей).

Интересно, что в Африке с 2017 года продается рамный Peugeot Pick-Up. Это китайский Dongfeng Rich, техничеcки Nissan Navara образца 1997 года с измененным дизайном передней части. Не в пример более современный Changan Kaicheng F70 может прийтись ко двору Peugeot.

Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.
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#Peugeot #Citroen #Changan