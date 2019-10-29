Российские клубы продолжают выступление в регулярном сезоне Евролиги. Во вторник вечером подмосковные "Химки" примут на своем паркете греческий "Панатинаикос".

В этой игре химчане снова вынуждены обойтись без одного из главных своих новичков серба Стефана Йовича, пропустившего из-за травмы почти весь октябрь. Хотя на игрока с репутацией одного из лучших разыгрывающих Европы в клубе возлагают особые надежды. Впрочем, Стефан вот-вот лазарет должен покинуть, а пока есть возможность познакомиться с баскетболистом поближе. В интервью "РГ" Йович объяснил свой переход в "Химки", рассказал о любви к хоккею и о том, почему не взял в Москву любимую гитару.

Многие специалисты считают вас одним из лучших разыгрывающих Европы. Но вы ни разу в своей карьере не играли за топ-клуб? Как так?

Стефан Йович: Все задают мне этот вопрос. Но знаете, когда я играл за "Црвену Звезду", она становилась чемпионом три года подряд. С "Баварией" мы выигрывали титул два раз кряду. Мне не нужны "Барселона" или "Реал", чтобы брать трофеи. Знаете моего бывшего одноклубника по "Баварии" Петтери Копонена?

Конечно, в свое время он четыре сезона провел за "Химки"…

Стефан Йович: Ну вот, а еще он успел поиграть за "Барселону". Много выиграл? Я бы не сказал.

"Химки" - топ-клуб?

Стефан Йович: Почему бы нет?

Интересовались о своей будущей команде, прежде чем принять решение о переходе?

Стефан Йович: Я общался на эту тему с тем же Копоненом. В "Баварии" наши шкафчики в раздевалке были рядом. Когда я подписал контракт с "Химками", Петтери позвонил мне и говорит: "Уверен, это отличный вариант для тебя, но готовься к холодной зиме". - "В смысле?" И он такой: "Покупай шубу, будет минус 50!" - "Сколько?" - переспрашиваю. "Минус 50!" Было забавно.

Неужели вам не приходилось до сих пор бывать в России?

Стефан Йович: Я много раз приезжал в вашу страну, когда приходилось играть с "Локомотивом-Кубанью", "Зенитом", УНИКСом. Но это всегда происходило по одной схеме: отель - игра. Теперь я постараюсь познакомиться с Россией и особенно с Москвой поближе. Побывать везде, где смогу.

В курсе, что ЦСКА очень давно никому не отдает в России баскетбольную корону?

Стефан Йович: Слышал об этом. Но перед тем, как подписать контракт с "Химками", я следил за трансферами клуба. И когда "Химки" взяли много классных игроков, я подумал: а почему бы и нет? В Германии я был в похожей ситуации. Там тоже "Бамберг" долгое время никому не отдавал чемпионство. Но нам с "Баварией удалось это изменить. Так что все возможно.

В августе вы ездили на чемпионат мира, где были одним из ключевых игроков сборной Сербии. Вас считали фаворитами, а вы заняли лишь пятое место. Что произошло?

Стефан Йович: Когда я после чемпионата мира приехал домой, меня только об этом и спрашивали. Я не знаю точного ответа. Возможно, мы не справились с давлением, возможно, когда мы проиграли в 1/8 финала Аргентине, это был не наш день. Или и то и другое. Но надо отдать должное и аргентинцам: они провели фантастический матч против нас.

Стефан Йович: Когда в первый раз увидел хоккей, не мог разобрать, где шайба и как вообще за всем этим следить. Но потом вник в правила, понял что к чему

Зато в турнире за 5-8-е места у вас появилась возможность отыграться на американцах. Насколько важно во всех смыслах было их победить?

Стефан Йович: Очень важно. Да, сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что у США против нас не вышел ряд сильных игроков. С другой стороны, обыграть американцев всегда приятно, и это всегда большой опыт вне зависимости от того, в каком составе они выходят на площадку.

Что скажете о сборной России?

Стефан Йович: Хорошо знаю вашу команду по Евробаскету-2017. В Китай вы приехали без своих лучших игроков. С ними вы, наверняка, сумели бы пробиться в плей-офф. Уверен, в ближайшие пару лет сборная России сделает большой шаг вперед.

Сербия очень развитая страна в плане популярности командных видов спорта. Почему выбрали баскетбол?

Стефан Йович: Я играл в баскетбол и в футбол. Трудно сказать, почему выбрал именно баскетбол. Утром была футбольная тренировка, вечером - баскетбольная. Но в один прекрасный день от футбола пришлось отказаться. Но я продолжаю следить за разными видами спорта. За НХЛ тоже слежу…

НХЛ?

Стефан Йович: Удивились? Ха-ха. Хоккеем меня заразил мой друг, с которым мы играли в баскетбол. Если день был для футбола и баскетбола, то ночь, когда проходили матчи НХЛ, посвящалась хоккею. Утром друг только о нем и говорил. Тогда мне тоже стало интересно. Посмотрел я, значит, один матч и говорю: "А где шайба? Как вообще за этим всем следить?" Но это было по неопытности. Я довольно быстро разобрался что к чему, вник в правила. И стал хоккейным фанатом.

А сами пробовали встать на коньки?

Стефан Йович: Никогда. Да мне особо и не хочется. Просто хоккей настолько отличается от всего, к чему я привык. Лед… Нет, лучше я не буду на него выходить.

Кто у вас любимый игрок?

Стефан Йович: Овечкин. Ну и Кросби еще. Для меня они лучшие.

А из Континентальной хоккейной лиги кого-нибудь знаете?

Стефан Йович: Нет, извините.

Я слышал, вы еще и музыкант…

Стефан Йович: Да, я закончил музыкальную школу по классу фортепьяно и гитары. Гитара - мой любимый инструмент. Но играю я только для друзей. Когда мы собираемся вместе, что-то празднуем…

Больше используете акустическую гитару или электрическую?

Стефан Йович: По большей части, на акустической. В электричестве играем, когда совсем большое событие, и у нас собирается группа.

И в каком стиле творите?

Стефан Йович: Югославский рок.

В Москву гитару привезли?

Стефан Йович: Пока нет. Выяснилось, что гитара очень пугает моего трехлетнего сына. Только я начинаю играть, он плачет, прячется за мать. И мне приходится тут же останавливаться. Думаю, я еще предприму попытку приучить его к музыке. Но только не в этом сезоне. Сейчас для меня все новое и я хочу быть в полной боевой готовности.

Досье "РГ"

Стефан Йович родился 3 ноября 1990 года в сербском городе Ниш. Трижды становился чемпионом Сербии с "Црвеной Звездой" и два раза выигрывал чемпионат Германии в составе мюнхенской "Баварии". Играя за "Црвену Звезду" установил рекорд Евролиги, отдав 19 передач за один матч. В составе сборной Сербии завоевал серебро ЧМ-2014, Олимпиады-2016 и Евробаскета-2017.