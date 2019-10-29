Трамп: Вероятный преемник главы ИГИЛ уничтожен американскими войсками

Президент США Дональд Трамп заявил 29 октября, что наиболее вероятный преемник главы ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожен американскими войсками.

"Только что было подтверждено, что преемник Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован американскими войсками. Тот, кто, вероятнее всего, стал бы первым, теперь тоже мертв!", - написал Трамп в своем Twitter.

27 октября Трамп объявил о том, что уничтожен лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади (Ибрахим аль-Бадри) был уничтожен в населенном пункте Бадиша в сирийской провинции Идлиб после кропотливой работы разведки. При этом никаких доказательств предъявлено не было. Как заявил Трамп, пришлось на месте делать экстренный ДНК-тест, который и показал, что убитый - именно аль-Багдади.

Многие эксперты рассматривают заявления Трампа об уничтожении террористов как попытку набрать очки перед новой предвыборной гонкой в 2020 году.