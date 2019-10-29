У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро

Новости

Ученые открыли новое полезное свойство кофе 06:10
Не менее 30 человек пострадали в результате столкновений в Боливии 06:04
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 98 05:36
Из магазина меха в центре Парижа украли товаров на 500 тысяч евро 05:30
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано на Филиппинах 05:00
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности 04:46
Пожар в Калифорнии принял масштабы катастрофы 04:40
СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке 04:34
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 04:11
Восемь человек погибли при ЧП на стройке в Китае 04:02
Жителей Магадана разбудило землетрясение 03:48
Российский сенатор оценил заявление о возвращении фашизма на Украину 03:45
После протестов в центре Сантьяго загорелись несколько зданий 03:30
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии 03:00
Глава МВД Украины признался в поддержке батальона "Азов" 02:49
В США по ошибке выпустили отбывающего пожизненный срок заключенного 02:28
В Британии не удалось спасти застрявшего в дымовой трубе мужчину 02:03
Посольство РФ в США заявило о негуманном отношении к Ярошенко 01:50
Американский спецназ захватил пятерых террористов на севере Сирии 01:35
Лаврентьев: Сирийскую нефть должно контролировать правительство страны 28.10.2019
Британский парламент не поддержал предложение о досрочных выборах 28.10.2019
Жителям Дагестана вернули за коммуналку почти 3,5 миллиона рублей 28.10.2019
Работники смогут получить трудовой договор в электронном виде 28.10.2019
В результате обстрела Горловки погиб ополченец 28.10.2019
Лучших молодых архитекторов России выявили в Иннополисе 28.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
29.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

У рубля появился шанс обрушить курсы доллара и евро

Текст: Георгий Панин
Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль в моменте чувствует себя уверенно. Снижение Центробанком ключевой ставки на 0,5 процента стало возможным именно поэтому. Потенциал дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Поэтому цель на конец 2019 года по курсу доллара видится в коридоре 60-62 рубля, по курсу евро - 63-67 рублей.

Фото: istock
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Относительно низкие значения по европейской валюте связаны с ожиданиями ослабления евро к доллару. Причина - разница ставок (ключевая ставка по евро - минус 0,5 процента, по доллару - плюс 1,75 процента).

Развернуть тенденцию ослабления евро к доллару при такой разнице вряд ли удастся в близкой перспективе. Поэтому, несмотря на все попытки европейского регулятора стимулировать экономику, весьма вероятно снижение пары евро-доллар в район 1,05 в течение уже нынешнего года.

Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.

В первую очередь такая ситуация стала возможной благодаря высокой внутренней доходности российской валюты. Даже после снижения ключевой ставки до 6,5 процента доходность осталась высокой. Этот показатель выше официальной инфляции на 2 процента.

При этом страна обладает почетным статусом нетто-кредитора, т.е. должна оцениваться инвесторами как высококлассный заемщик. Это открывает перспективы для рублевых активов на глобальном рынке: деньги, по крайней мере спекулятивные, на российский фондовый рынок и в рубль, вероятно, продолжат идти. Ставка на продолжение притока денег актуальна и в разрезе мирового risk-on: глобального спроса на рисковые активы.

Как и в любой другой период для позиций рубля к концу года будет важна цена на нефть. На этом важном для российской экономики рынке складывается интересная ситуация.

Костин призвал Россию перестать жаловаться на нефтяную иглу

Многие игроки ждут дальнейшего снижения нефтяных котировок. А рынок нефти, напротив, может прийти к дефициту. 65 долларов за баррель для сорта нефти Brent или даже более высокие отметки - вполне реальная перспектива конца года.

Впрочем, несмотря на благоприятный рыночный фон рубль может и не перейти в коридор 60-62 - по доллару и 63-67 - по евро. Такое укрепление будет сдерживать как политика Банка России (он настроен на дальнейшее снижение ставок), так и слабое состояние экономики (ВВП по итогам года вырастет, вероятно, на 1,5 процента, что может стать одним из худших показателей для развивающихся экономик).

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов