У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В iOS появилась долгожданная функция. Вот как она работает

Текст:   Антон Благовещенский
29.10.2019,  
13:00
Фото: Алексей Петров/РГ Фото: Алексей Петров/РГ
Фото: Алексей Петров/РГ

Компания Apple одновременно с анонсом беспроводных наушников AirPods Pro выпустила обновленную версию мобильной операционной системы iOS 13.2, в которой появилась в том числе поддержка новых "затычек". Но главное нововведение заключается не в этом.

Дело в том, что iOS 13 приносит в iPhone поддержку системы обработки изображений Deep Fusion, которая работает совместно с процессором Apple A13 Bionics со встроенным модулем Neural Engine и позволяет создавать фотографии с улучшенной прорисовкой деталей фактур. Благодаря Deep Fusion также снижается цифровой шум на фотографиях, сделанных в условиях недостаточной освещенности.

Смартфон Samsung Galaxy Fold со складным экраном пришел в Россию. Цена
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой

Есть один нюанс - чип Apple A13 установлен лишь в новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, поэтому насладиться всеми возможностями сверхчеткой съемки смогут только владельцы этих аппаратов.

Остальным же iOS 13 принесет новые эмодзи, функцию "Объявление сообщениях" для наушников AirPods, новые настройки конфиденциальности для Siri.

А вот как работает Deep Fusion.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Скриншот YouTube
Ну очень дорогой покемон. Карточку с Пикачу продали за 12 млн рублей 28.10.2019
Самый неудачный продукт Xiaomi - смартфон без NFC. Интервью с главой Xiaomi в России 28.10.2019
Смартфон Samsung Galaxy Fold со складным экраном пришел в Россию. Цена 25.10.2019
Apple
Фото: Playstation
Гениальное решение. Death Stranding выйдет на ПК 28.10.2019
Стало известно, как будут выглядеть AirPods Pro 25.10.2019
Рассекречена особенность нового маленького iPhone SE 2 22.10.2019
iPhone
Раскрыта реальная стоимость самого дорогого iPhone 17.10.2019
Обновление iOS разозлило пользователей - iPhone лишились связи 15.10.2019