В iOS появилась долгожданная функция. Вот как она работает

Компания Apple одновременно с анонсом беспроводных наушников AirPods Pro выпустила обновленную версию мобильной операционной системы iOS 13.2, в которой появилась в том числе поддержка новых "затычек". Но главное нововведение заключается не в этом.

Дело в том, что iOS 13 приносит в iPhone поддержку системы обработки изображений Deep Fusion, которая работает совместно с процессором Apple A13 Bionics со встроенным модулем Neural Engine и позволяет создавать фотографии с улучшенной прорисовкой деталей фактур. Благодаря Deep Fusion также снижается цифровой шум на фотографиях, сделанных в условиях недостаточной освещенности.

Есть один нюанс - чип Apple A13 установлен лишь в новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, поэтому насладиться всеми возможностями сверхчеткой съемки смогут только владельцы этих аппаратов.

Остальным же iOS 13 принесет новые эмодзи, функцию "Объявление сообщениях" для наушников AirPods, новые настройки конфиденциальности для Siri.

А вот как работает Deep Fusion.

Ночной режим без Deep Fusion и с ним.

Кропы. pic.twitter.com/d9vWQHTMC3 — lazex (@lazzzex) October 28, 2019

“Deep Fusion: Computational Photography Mad Science.” @pschiller Indeed! Look at the lighted wall on both pictures. First one without Deep Fusion, second one with. 🤯 pic.twitter.com/zGoDYFTOqc — Leo C. (@leocardz) October 28, 2019