В Кремле назвали темы переговоров Путина и Орбана в Будапеште

В среду президент России Владимир Путин отправится в Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Лидеры обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. А также обменяются мнениями по ряду международных и региональных тем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее "РГ" уже писала о планах Путина посетить венгерскую столицу. В Будапеште сообщали, что на повестке будет в основном экономика и энергетика.