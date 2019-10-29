В Кремле заявили об отсутствии подтверждений гибели аль-Багдади

В Москве пока не получали никаких подтверждений уничтожения американцами лидера террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. "РГ") Абу Бакра аль-Багдади.

"Нет, у нас нет подтверждения", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади был убит в Сирии американскими военными.

Ранее Песков говорил журналистам, что "если, действительно, информация о ликвидации аль-Багдади подтверждается, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом".