В России появился новый супервездеход

Конструктор Алексей Гарагашьян, автор нашумевшего вездехода "Шерп", построил новый вездеход AG 20.

У AG 20 схожая с "Шерпом" конструкция. Он также имеет колесную формулу 4х4, опирается на шины сверхнизкого давления, несет модульную грузопассажирскую платформу. И, конечно, сохраняет уникальное ноу-хау Гарагашьяна - пневмоциркуляционную подвеску.

Все шины объединены в общий пневмоконтур каналами. Это позволяет перераспределять давление между колесами в широком диапазоне, что способствует повышению проходимости. Машина также может вплавь преодолевать водные преграды.

По сравнению с "Шерпом", габариты AG 20 возросли, его длина/ширина/высота составляют 3980/2530/2580 мм. Объем грузопассажирского отсека - 5,5 куб. м, полезная нагрузка достигает 1000 кг.

Запас топлива 200 л основного бака и 220 л дополнительного обеспечивает AG автономность хода до 2000 км.