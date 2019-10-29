В России появился первый междугородний каршеринг, машину можно взять в одном городе, а завершить аренду в другом. Сервис запустил шеринг Яндекс.Драйв.

Междугороднюю поездку можно совершить между Москвой, Санкт-Петербургом или Казанью, сообщили "РГ" в пресс-службе компании. При этом проезд по платным трассам на шеринге бесплатный (во всех авто установлены транспондеры).Пока что взять в аренду по таким правилам можно грузовой автомобиль или микроавтобус. Это хороший вариант, если человеку нужно отвезти что-то или большая компания друзей собирается на выходные в соседний город. Чтобы забронировать машину, в приложении необходимо выбрать фильтры "Шаттл" (если нужен микроавтобус) или "Груз" (если надо отвезти что-то тяжелое). В тариф войдет несколько сотен километров и более 10 часов, точнее будет рассчитывать алгоритм.