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29.10.2019 10:53
Рубрика: Коммерческий транспорт

В России появился первый междугородний каршеринг

Текст: Светлана Батова
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В России появился первый междугородний каршеринг, машину можно взять в одном городе, а завершить аренду в другом. Сервис запустил шеринг Яндекс.Драйв.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Междугороднюю поездку можно совершить между Москвой, Санкт-Петербургом или Казанью, сообщили "РГ" в пресс-службе компании. При этом проезд по платным трассам на шеринге бесплатный (во всех авто установлены транспондеры).Пока что взять в аренду по таким правилам можно грузовой автомобиль или микроавтобус. Это хороший вариант, если человеку нужно отвезти что-то или большая компания друзей собирается на выходные в соседний город. Чтобы забронировать машину, в приложении необходимо выбрать фильтры "Шаттл" (если нужен микроавтобус) или "Груз" (если надо отвезти что-то тяжелое). В тариф войдет несколько сотен километров и более 10 часов, точнее будет рассчитывать алгоритм.

#каршеринг