Видео: нарушительница бежала с места аварии, не щадя своей машины

Драматичное и местами смешное видео снял американец Джастин Томпсон, житель Южной Калифорнии, на стоянке при АЗС возле озера Эльсинор. На Каньон-роуд он стал свидетелем аварии, виновница которой пыталась скрыться с места происшествия и для этого заехала на паркинг. Джастин поступил как добропорядочный гражданин и заблокировал своим микроавтобусом Hyundai нарушительницы.

Девушка запаниковала и стала рваться на волю, игнорируя высокие бордюры и не жалея свой автомобиль. При одном из маневров она напрочь оторвала передний бампер и, наспех засунув его в салон, таки вырулила из тесного пятачка на волю.

"Sorry man! Sorry", - выкрикнула она, сбегая из импровизированной ловушки на парковке и чуть не задавив автора видео.

Журналисты NBC, заинтересовавшиеся этой историей, сообщают со ссылкой на местное отделение полиции, что личность нарушительницы уже установлена, но решение об аресте пока не принято.