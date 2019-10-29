Владелец автомобиля расплатится за ложные данные в полисе ОСАГО

Во вторник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь внесение ложных данных при оформлении договора ОСАГО может дорого обойтись автовладельцу. В конечном итоге, если такой автовладелец совершит аварию, ему придется компенсировать убытки страховщиков. По сути, такие махинации сделают полис недействующим.

Перед тем как оформлять аварию без ГАИ, проверьте полис у виновника. Вдруг он поддельный? Фото: Photoxpress

Речь идет о ситуациях, когда автовладелец, чтобы удешевить стоимость полиса, заведомо вносит неправильные данные. Например, у него БМВ Х6, а он указывает мотоцикл. Или он проживает в Москве, а указывает, что в Крыму. Так полис, который должен был стоить тысяч 15, обходится всего в 4 тысячи рублей. Этим промышляют и мошенники, которые продают ничего не подозревающим автовладельцам полисы ОСАГО со скидкой.

Но теперь, в случае предоставления недостоверных сведений не только по электронным полисам ОСАГО, но и по бумажным договорам, если это повлекло необоснованное уменьшение премии, страховщик получает право регрессного требования. Это означает, что страховщик возместит вред пострадавшему, но после этого взыщет размер убытка с виновника ДТП.

- Мы провели масштабный эксперимент по поверке полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах, - пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - Он показал, что половина обратившихся в союз получателей "писем счастья" об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО. Дальнейший разбор ситуаций показал, что в ряде полисов содержатся недостоверные данные о транспортном средстве или регионе, которые приводили к занижению цены полиса. Мы создаем в новой информационной системе ОСАГО барьеры для подобного рода мошеннических действий, но также хотели бы предупредить автовладельцев о рисках езды с такими полисами. Экономия одной-двух тысяч рублей на этапе покупки полиса за счет внесения в него недостоверных данных может обернуться убытком для них на сотни тысяч рублей.

Половина обратившихся к страховщикам получателей "писем счастья" об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО

Один из барьеров также прописан в поправках. При покупке электронного полиса, если были введены недостоверные данные, система просто не позволит оплатить полис и предложит исправить сведения.

Добавилось в закон еще два случая, когда страховщик может требовать регресса. А именно, если тот, кто виновен в ДТП, отказался от прохождения мед­освидетельствования или выпил после ДТП, но до проведения этого освидетельствования.

До сих пор страховщик мог требовать денег со своего клиента в том случае, если установлено, что он управлял машиной в нетрезвом состоянии. В Кодексе об административных правонарушениях наказания для всех этих ситуаций равнозначные. Но страховщики, если водитель отказался от проверки и нет документа, устанавливающего, что он был нетрезв, истребовать с него компенсации своих убытков до сих пор не могли.

Также вступила в силу норма, согласно которой автовладелец, купивший электронный полис, может не возить с собой его бумажную копию. Достаточно, предъявить электронный полис на смартфоне.

Но соответствующая поправка в Правила дорожного движения не внесена. Поэтому если на дороге попадется не самый грамотный инспектор, то он, ссылаясь на правила, выпишет такому водителю штраф. Его легко будет оспорить. Ведь руководство ГИБДД в курсе этой казусной ситуации. Но тут каждый выбирает по себе: либо объяснять инспектору на дороге, что закон имеет большую силу, чем Правила дорожного движения, утвержденные постановлением правительства, либо возить с собой бумажную копию электронного полиса.