Зеленского встретили акцией протеста в Мариуполе

В Мариуполе, куда президент Украины Владимир Зеленский приехал 29 октября, его встретили акцией протеста. Об этом сообщает мариупольское издание "0629".

Акция была вызвана президентским высказыванием, сделанным ранее во время визита на участок разведения сил в населенном пункте Золотое на Донбассе. Там Зеленский в ходе беседы раздраженно заявил добровольцу, что "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то". Эти слова вызвали широкий резонанс

Участники акции в Мариуполе изготовили плакаты с надписями "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода Грады долетят сюда!".

На митинге, как сообщает мариупольское издание, присутствовали националисты, в том числе лидер местного отделения "Нацкорпуса" (запрещен в РФ), который был создан на базе батальона "Азов" (запрещен в РФ).

В Мариуполе Зеленский вместе с представителем Еврокомиссии Кристианом Даниельсоном открыли офис проектов Европейского Союза по поддержке децентрализации и борьбы с коррупцией.