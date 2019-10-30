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30.10.2019 21:05
Рубрика: Власть

Албанию и Северную Македонию позвали в ЕАЭС

Текст: Александр Борисов

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в рамках XII Евразийского экономического форума в Вероне предложил лидерам Албании и Северной Македонии рассмотреть возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), подчеркнув, что эти страны найдут со стороны ЕАЭС больше понимания, чем в Брюсселе.

Фото: forumverona.com
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"Я уверен, что страны, чьи кандидатуры на вступление в ЕС были недавно в очередной раз отложены в "долгий брюссельский ящик", могли бы встретить больше понимания в ЕАЭС", - заявил Владимир Чижов, напомнив, что 25 октября в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Сербией и ЕАЭС.

Следует отметить, что в указанном форуме приняли участие свыше 1200 человек из 41 страны, в том числе Австрии, Германии, Израиля, Италии, США, Турции, Франции. Обращаясь к собравшимся, Владимир Чижов отметил, что "пора сосредоточиться на реализации самой естественной и наиболее дальновидной на сегодняшний день концепции формирования Большой Евразии, на сочетании потенциалов двух сосуществующих на нашем континенте крупнейших интеграционных проектов - ЕАЭС и ЕС".

Фото: Александр Корольков/РГ
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При этом постпред РФ подчеркнул, что "перспективы и горизонты ясны, все необходимые "рецепты" у нас "на руках", дело, как всегда, за политической волей".

"У нас, подчеркну со всей ответственностью, она имеется, - заявил он. - Как сказал президент России, "Большая Евразия - это не абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее", который изменит политический и экономический ландшафт континента, принесет Евразии мир, стабильность, процветание и новое качество жизни. От сопряжения таких инициатив, как Большое евразийское партнерство и Общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, китайский проект "Один пояс - один путь" и Концепция взаимосвязанности ЕС, при правильном подходе - без конфронтации, жесткого столкновения интересов и политики сдерживания - выиграют все без исключения".

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