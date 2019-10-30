Доходность вкладов и стоимость кредитов, вероятно, продолжат снижаться и дальше. В том числе должна заметно подешеветь ипотека.
ЦБ на заседании 25 октября опустил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. С таким широким шагом снижения ставки не было с декабря 2017 года - все это время она снижалась на осторожные 0,25 процентного пункта за раз.
Но ситуация изменилась: решительность ЦБ, который даже не стал дожидаться "опорного" заседания в декабре, объясняется быстрым замедлением годовой инфляции. "Я думаю, в начале сентября они (в ЦБ. - Прим. ред.) не думали, что сделают столько шагов к концу октября. Я рад и абсолютно поддерживаю позицию по более агрессивному снижению ключевой ставки - она абсолютно объективна", - заявил глава минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала РБК.
ЦБ ранее ожидал, что потребительские цены по итогам 2019 года поднимутся на 4-4,5%. Но уже к 20-м числам октября показатель инфляции за 12 месяцев составлял 3,8%. В новом прогнозе итогов года Банк России теперь ожидает 3,2-3,7% - для денежно-кредитной политики это большая разница.
Если цикл снижения ставок в мире продолжится, а инфляция в России не будет разгоняться, то ключевая ставка ЦБ во второй половине 2020 года может опуститься и ниже 6%, не исключает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. На единственном оставшемся в этом году заседании ЦБ может снизить ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
По мнению Покатовича, октябрьское снижение ключевой ставки будет полностью учтено в продуктовой линейке банков примерно через 3-6 месяцев. По вкладам процесс будет идти гораздо быстрее - до конца этого года, по оценке аналитика, средняя ставка по депозитам будет двигаться к 6-6,3%. В середине октября она находилась на уровне 6,48%.
Спешить же снижать ставки по кредитам банки не будут, говорит Проклов. В условиях падения инфляции им все сложнее зарабатывать на разнице между ставками по вкладам и по кредитам. При этом самым заметным снижение ставок по кредитам будет на ипотечном рынке. Минимальные ставки по жилищным ссудам банки предлагали летом 2018 года (ниже 10%), тогда ключевая ставка была 7,25%. На долю банков, чьи ставки по ипотеке выше прошлогодних минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке, но только несколько игроков предлагают ставки, которые являются минимальными в их истории, указывает главный аналитик Росбанк Дом Наталья Ващелюк. Таким образом, на рынке ипотеки есть потенциал для заметного снижения ставок. Более того, по мнению Ващелюк, новый рекорд по ипотечным ставкам возможен уже в начале 2020 года.
Банк России, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку в декабре, но уже на 0,25 процента.
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