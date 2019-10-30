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30.10.2019 03:53
Рубрика: Экономика

Ссудные дни

Насколько упадут проценты по вкладам и кредитам после снижения ключевой ставки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 245(8003)
Коммерческие банки вслед за пятничным снижением ключевой ставки Банком России довольно быстро опустят проценты по вкладам, но снижения ставок по кредитам неизбежно придется подождать, считают аналитики.
Банк России, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку в декабре, но уже на 0,25 процента. Фото: Сергей Куксин Банк России, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку в декабре, но уже на 0,25 процента. Фото: Сергей Куксин
Банк России, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку в декабре, но уже на 0,25 процента. Фото: Сергей Куксин

Доходность вкладов и стоимость кредитов, вероятно, продолжат снижаться и дальше. В том числе должна заметно подешеветь ипотека.

ЦБ на заседании 25 октября опустил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 6,5% годовых. С таким широким шагом снижения ставки не было с декабря 2017 года - все это время она снижалась на осторожные 0,25 процентного пункта за раз.

Но ситуация изменилась: решительность ЦБ, который даже не стал дожидаться "опорного" заседания в декабре, объясняется быстрым замедлением годовой инфляции. "Я думаю, в начале сентября они (в ЦБ. - Прим. ред.) не думали, что сделают столько шагов к концу октября. Я рад и абсолютно поддерживаю позицию по более агрессивному снижению ключевой ставки - она абсолютно объективна", - заявил глава минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала РБК.

ЦБ ранее ожидал, что потребительские цены по итогам 2019 года поднимутся на 4-4,5%. Но уже к 20-м числам октября показатель инфляции за 12 месяцев составлял 3,8%. В новом прогнозе итогов года Банк России теперь ожидает 3,2-3,7% - для денежно-кредитной политики это большая разница.

Если цикл снижения ставок в мире продолжится, а инфляция в России не будет разгоняться, то ключевая ставка ЦБ во второй половине 2020 года может опуститься и ниже 6%, не исключает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. На единственном оставшемся в этом году заседании ЦБ может снизить ставку еще на 0,25-0,5 процентного пункта, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Фото: Istock
Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,3 процента

По мнению Покатовича, октябрьское снижение ключевой ставки будет полностью учтено в продуктовой линейке банков примерно через 3-6 месяцев. По вкладам процесс будет идти гораздо быстрее - до конца этого года, по оценке аналитика, средняя ставка по депозитам будет двигаться к 6-6,3%. В середине октября она находилась на уровне 6,48%.

Спешить же снижать ставки по кредитам банки не будут, говорит Проклов. В условиях падения инфляции им все сложнее зарабатывать на разнице между ставками по вкладам и по кредитам. При этом самым заметным снижение ставок по кредитам будет на ипотечном рынке. Минимальные ставки по жилищным ссудам банки предлагали летом 2018 года (ниже 10%), тогда ключевая ставка была 7,25%. На долю банков, чьи ставки по ипотеке выше прошлогодних минимумов, приходится более трети ипотечных кредитов на рынке, но только несколько игроков предлагают ставки, которые являются минимальными в их истории, указывает главный аналитик Росбанк Дом Наталья Ващелюк. Таким образом, на рынке ипотеки есть потенциал для заметного снижения ставок. Более того, по мнению Ващелюк, новый рекорд по ипотечным ставкам возможен уже в начале 2020 года.

Банк России, вероятно, еще раз снизит ключевую ставку в декабре, но уже на 0,25 процента.

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Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов
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