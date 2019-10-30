Аваков разрешил Зеленскому "нормандский формат"

Украинская сторона после полутора месяцев внутриполитических препирательств начала отвод войск на своем участке линии разграничения в Луганской области. При этом патронируемые министром внутренних дел Аваковым неонацисты остались в поселке Золотое и даже получили подкрепление и охрану из подчиненных ему же нацгвадейцев.

Процесс будет идти по меньшей мере еще три дня, и о его окончании должны будут официально сообщить наблюдатели ОБСЕ. Только после этого, как обещает украинская сторона, аналогичные действия будут предприняты в Донецкой области в районе Петровского.

Примечательно, что Киев забыл о своем требовании недельной тишины и выпустил долгожданную ракету синхронно с народной милицией Луганской республики, что можно расценить как серьезное намерение выполнить свои обязательства в рамках подготовки встречи на высшем уровне в нормандском формате без выставления дополнительных условий. Этим же Зеленский показал действительную, без дураков, заинтересованность в такой встрече, что подтверждается и его министром иностранных дел Вадимом Пристайко, уже планирующим ее на ноябрь.

Впрочем, практически у всех возникло ощущение, что начало разведения стало результатом неких договоренностей между президентом и главой МВД, сохранившим контроль над ситуацией. Так, группа боевиков "Азова" осталась в Золотом, но уже в качестве "безоружных волонтеров, граждан Украины", а в поселок вошла вооруженная нацгвардия, частично состоящая из таких же "азовцев". И значит, вероятность провокаций и открытия огня по приказу Авакова остается, и сам могущественный министр заявляет, что не верит в примирение с республиками и Россией. Чем ему заплатил Зеленский за возможность разведения, станет известно вскоре по назначениям губернаторов, руководителей региональных таможен и их замов и другим кадровым изменениям.

Своеобразной платой можно считать и демарш партии "Слуга народа", неожиданно вступившейся перед американскими конгрессменами за неонацистов из "Азова": президентское большинство инициировало обращение к Вашингтону с просьбой не приравнивать "патриотов" к террористам и предложило подписать его всем парламентским фракциям.

Но как бы то ни было, первые очень нерешительные полшага к миру Киев сделал, хоть впереди еще разведение войск в Петровском и имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. И местные политики не были бы собой, не попытавшись отыграть или обнулить ситуацию. Вот и сейчас в украинских СМИ и социальных сетях идет скоординированная кампания по дегуманизации, расчеловечиванию жителей Донбасса. Заявления людей, в том числе близких к президенту, о необходимости поражения сограждан в правах и прочие безграмотные фантазии на тему Донбасса и Крыма стали уже частью информационного фона, но нет предела падению нравов - теперь жителей Луганска и Донецка сравнивают с дикими животными. Такое заявление, например, сделал недавно в эфире телеканала "Прямой" известный львовский журналист Остап Дроздов. О возбуждении против него уголовного дела за публичное разжигание ненависти речи пока не идет, и отсутствие юридической оценки этих фашистских высказываний и какой-либо реакции со стороны "команды Зе" катастрофически нивелирует все рассуждения украинского президента о мире.