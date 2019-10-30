Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с "животными зоопарка"

На Украине разгорается скандал вокруг весьма одиозного персонажа на львовском телевидении Остапа Дроздова. Недавно Дроздов, считающий себя журналистом и писателем, в уничижительном ключе отозвался о жителях неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, сравнив их с "парнокопытными" в зоопарке, куда он "любил ходить в детстве", а также назвал их "пропащими людьми", которых следует лишить украинского гражданства. Скандальное интервью Дроздова "Пятому каналу", где можно убедиться в его, по сути, фашистских высказываниях, опубликовано на Youtube.

Между тем многие представители журналистского цеха на Украине возмутились откровениями Дроздова. Корреспондент издания strana.ua Олеся Медведева, которая сама родом из Горловки, уже собирается подавать на него в суд оскорбительные и недопустимые высказывания о жителях юго-востока Украины. Другие ее коллеги предложили отправить Дроздова в психиатрическую лечебницу. Впрочем, он уже не первый раз "отличился". Ранее телеведущий назвал "безмозглыми баранами" тех своих соотечественников, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского. А это, между прочим, более 73 процентов избирателей.