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30.10.2019 08:56
Рубрика: В мире

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с "животными зоопарка"

Текст: Марина Алешина
Журналист Остап Дроздов. Фото: www.facebook.com/ostap.drozdov Журналист Остап Дроздов. Фото: www.facebook.com/ostap.drozdov
Журналист Остап Дроздов. Фото: www.facebook.com/ostap.drozdov

На Украине разгорается скандал вокруг весьма одиозного персонажа на львовском телевидении Остапа Дроздова. Недавно Дроздов, считающий себя журналистом и писателем, в уничижительном ключе отозвался о жителях неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, сравнив их с "парнокопытными" в зоопарке, куда он "любил ходить в детстве", а также назвал их "пропащими людьми", которых следует лишить украинского гражданства. Скандальное интервью Дроздова "Пятому каналу", где можно убедиться в его, по сути, фашистских высказываниях, опубликовано на Youtube.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Между тем многие представители журналистского цеха на Украине возмутились откровениями Дроздова. Корреспондент издания strana.ua Олеся Медведева, которая сама родом из Горловки, уже собирается подавать на него в суд оскорбительные и недопустимые высказывания о жителях юго-востока Украины. Другие ее коллеги предложили отправить Дроздова в психиатрическую лечебницу. Впрочем, он уже не первый раз "отличился". Ранее телеведущий назвал "безмозглыми баранами" тех своих соотечественников, которые голосовали на президентских выборах за Владимира Зеленского. А это, между прочим, более 73 процентов избирателей.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Обстановка на востоке Украины
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